ViacomCBS produrrà mascherine riutilizzabili con le icone celebri di Nickelodeon e Star Trek

ViacomCBS lancia le nuove, originali mascherine riutilizzabili con le figure dei personaggi più iconici di Nickelodeon e del franchising di Star Trek. Tutti i ricavi saranno donati a Save The Children.

La divisione relativa alla produzione di merchandising e produtti di consumo di Viacom ha annunciato il lancio di nuovi dispositivi di protezione individuale; ViacomCBS ha stipulato infatti una serie di accordi con diversi licenziatari globali per la produzione di mascherine che raffigureranno i personaggi più celebri del mondo Nickelodeon, tra cui la spugna più folle della TV Spongebob Squarepants, i cuccioli di PAW Patrol, i personaggi della serie Blue’s Clues & You! e la giovane star JoJo Siwa.

Le mascherine, allegre e colorate, saranno lavabili e riutilizzabili e con il loro acquisto il 100% dei proventi sarà destinato all’organizzazione internazionale Save The Children, come dichiarato da Pam Kaufman, Presidente di ViacomCBS Consumer Products:

Durante questo periodo senza precedenti speriamo che i personaggi amati e i marchi iconici di Nickelodeon forniranno conforto e renderanno queste nuove circostanze meno difficoltose.

Save The Children si sta impegnando infatti a fronteggiare il Covid-19 a livello globale, lavorando all’interno di diverse comunità nel mondo per mantenere i bambini sani e protetti, oltre che per fornire cibo, istruzione e informazioni igienico-sanitarie al fine di impedire un’ulteriore diffusione del virus. Janti Soeripto, Presidente di Save the Children, ha ringraziato ViacomCBS per l’iniziativa e ha dichiarato:

Mentre il virus continua a prendere piede in tutto il mondo, stiamo vedendo il suo impatto devastante sulla vita dei bambini ovunque, soprattutto tra i bambini già a rischio. Dagli Appalachi ai campi di insediamento di rifugiati in Libano, Sudan del Sud e Bangladesh, la pandemia ha sradicato la routine dei bambini, interrotto la scuola e sta influenzando la loro salute mentale e il loro benessere.

Non solo personaggi Nickelodeon: ViacomCBS produrrà mascherine riutilizzabili e dal look originale dedicate anche al franchising di Star Trek, per tutti gli appassionati di una tra le più celebri serie televisive e cinematografiche, oltre che ad alcuni dei programmi CBS e MTV. Tutte le mascherine saranno disponibili nel corso dell’estate nei punti vendita dedicati, oltre che su MTVShop, WildnOutShop, CBSStore e StarTrekShop.