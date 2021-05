Warner Bros. Italia: tutte le prossime uscite al cinema

In occasione delle Giornate Professionali, Warner Bros. Italia ha presentato i nuovi film in uscita al cinema nel corso del periodo estivo e autunnale di quest’anno, incluse alcune pellicole molto attese che saranno rilasciate solo nel 2022. Le date non dovrebbero subire cambiamenti sostanziali, specie nel caso in cui non vi saranno ulteriori restrizioni legate all’emergenza sanitaria nazionale.

Film Warner Bros. in uscita

The Conjuring – Per ordine del diavolo

The Conjuring – Per ordine del diavolo arriverà nei cinema il 3 giugno 2021 e vedrà nel cast Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, John Noble. La trama ci porta nel 1981: Ed e Lorraine Warren devono affrontare un nuovo caso che coinvolge tale Arne Cheyenne Johnson, un uomo accusato di omicidio che dichiara di essere posseduto da un’entità demoniaca.

Il sacro male

Il sacro male, dal 20 maggio al cinema, con Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown e Katie Aselton, racconterà la storia di Alice, una ragazza con problemi di udito. La giovane, dopo una presunta visita della Vergine Maria, sembra ricevere il potere di guarire gli infermi, oltre a poter nuovamente ascoltare suoni e voci. Un giornalista sul lastrico deciderà di rilanciare la sua carriera visitando la piccola città del New England, indagando gli eventi dietro questa presunta giovane miracolata.

Monster Hunter

Monster Hunter, di Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, T.I., è ispirato al noto videogame Capcom. La trama racconta di una squadra speciale guidata da Natalie Artemis, finita in un portale che conduce i vari membri del team all’interno di un mondo popolato da mostri giganteschi

In the Heights – Sognando a New York

In the Heights – Sognando a New York, di Jon M. Chu, vede nel cast con Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz e Daphne Rubin-Vega. La storia ci porta nel quartiere ispanico di Washington Heights, a Manhattan: lì, il giovane Usnavi, proprietario di una bodega, desidera ardentemente di tornare nella Repubblica Dominicana per aprire un bar sulla spiaggia.

Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga

Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, di Will Gluck, è invece atteso per il 1 luglio. Il film vedrà nel cast Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo e racconterà la storia di Bea, Thomas e gli altri conigli che hanno creato una famiglia decisamente a sorpresa. Peter, dal canto suo, continua a commettere dispetti di ogni genere, anche se sarà presto chiamato a domandarsi se il suo strano atteggiamento porterà i risultati sperati.

The Suicide Squad – Missione Suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn arriverà il 5 agosto e vedrà nel cast Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Sylvester Stallone, Jai Courtney e Peter Capaldi. La trama si slega quasi interamente dal primo film di David Ayer e vedrà l’agente governativo Amanda Waller reclutare un gruppo di criminali detenuti nel penitenziario di Belle Reve, con l’obiettivo di spedirli sull’isola di Corto Maltese per una nuova missione suicida.

Dune

Dune di Denis Villeneuve arriverà invece il 1 ottobre, e vedrà nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson e Zendaya. La trama sarà ispirata al romanzo omonimo, raccontandoci di futuro lontano nel quale il duca Leto Atreides accetta la gestione del pericoloso pianeta di Arrakis, anche noto come Dune, sul quale risiede la sostanza più preziosa dell’universo, chiamata la Spezia.

Space Jam: New Legends

A settembre è atteso Space Jam: New Legends di Malcolm D. Lee, con LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe. La storia vedrà il noto cestista americano desiderare per il figlio Dom un futuro da atleta nel mondo dell’NBA. Al giovane però l’idea del padre non va a genio, tanto che un giorno padre e figlio si ritrovano letteralmente risucchiati all’interno di un universo parallelo composto da film, cartoni animati e serie televisive del gruppo Warner Bros..

Ghostbusters: Legacy

Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, con Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd, arriverà a novembre e riprenderà invece la saga classica degli Acchiappafantasmi, ignorando il reboot al femminile uscito alcuni anni fa. La storia racconta di una madre single e dei suoi due figli, i quali scopriranno presto una connessione con i Ghostbusters originali e la misteriosa eredità lasciata dal loro nonno.

Morbius

Morbius, di Daniel Espinosa, arriverà nel 2022 e vedrà nel cast Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson. La trama racconterà la genesi dell’omonimo personaggio nato tra le pagine dei fumetti Marvel, il biochimico Michael Morbius. Soffrendo di una rara malattia generica, l’uomo cercherà di guarire se stesso, infettandosi però con una strana forma di vampirismo.

The Batman

Anche The Batman di Matt Reeves uscirà nel 2022, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard. La storia sarà ambientata durante il secondo anno da vigilante del Cavaliere Oscuro, in una Gotham City attanagliata dal crimine e dalla corruzione. A complicare ulteriormente le cose, ci pensa un serial killer noto come l’Enigmista, il quale decide di mettere alla prova le abilità da detective di Batman.