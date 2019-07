Wolverine (X-Men) per la linea MAFEX di Medicom Toy

Wolverine: : continuano le uscite di Medicom Toy per la linea Mafex, dedicata questa volta al mutante Logan degli X-Men in uscita tra pochi mesi.

Torniamo a parlare delle uscite di Medicom Toy per la linea Mafex, la nuova figure sarà dedicata questa volta a Wolverine ( o Logan ) degli X-Men. Questa action figure sarà realizzata in plastica e sarà completamente snodabile come tutte le altre figure dedicate a questa linea. Questa volta Mafex non si è ispirata al personaggio dei film già usciti, ma ai comics dedicati agli X-men con la tipica divisa gialla e blu.

Queste tipo di action figure raggiungono un’altezza media di 16 cm circa ( Wolverine in questo caso sarà alto circa 14.5 cm ) e sono completamente snodate grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Includono inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle in volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.