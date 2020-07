Wonder Woman 1984: pubblicate le immagini promozionali

Come tanti altri film, anche Wonder Woman 1984 probabilmente uscirà al cinema con un ulteriore ritardo rispetto alla data annunciata a marzo, anche se la produzione spera di poter distribuire la pellicola nelle sale nelle date stabilite. Di questo nuovo capitolo che vede protagonista la superdonna DC conosciamo già il trailer e alcuni fotogrammi pubblicati dalla produzione, come stabilito dalla tabella di marcia.

I cinema negli Stati Uniti rimangono ancora chiusi, quindi non possiamo sapere se Wonder Woman 1984 potrà uscire entro i tempi previsti, anche perché nulla si conosce sulla possibile riapertura dei teatri, negli USA come nel resto del mondo. La produzione, nonostante tutto, continua a rispettare la tabella di marcia, pubblicando, poche ore fa, alcune immagini promozionali che vedono Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

Recentemente, l’attrice protagonista del film, Gal Gadot ha dichiarato sui social “In questi tempi bui e terrificanti sto cercando di guardare verso un futuro luminoso dove potremo condividere nuovamente il potere del cinema. Spero che ognuno di voi stia bene. Vi mando tutto il mio amore“. Gal Gadot ha anche spiegato come questo secondo film che vede protagonista Wonder Woman sia profondamente diverso dal primo: “Nel primo film abbiamo visto Diana diventare Wonder Woman. Era molto ingenua e non comprendeva appieno la complessità della vita. Un pesce fuor d’acqua. In questo film vediamo Diana cambiata, cresciuta, molto più matura, anche se è molto sola poiché ha perso tutti i membri della sua squadra… finche non succederà qualcosa totalmente inaspettata“.

Vi ricordiamo che il 22 Agosto prossimo Warner Bros. condurrà un evento online, DC FanDome dove si parlerà dei prossimi film in uscita. Vi ricordiamo che la data d’uscita prevista per Wonder Woman 1984 è, ad oggi, il 2 Ottobre 2020.