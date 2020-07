Wonder Woman – uno spin-off animato sulle Amazzoni?

Wonder Woman 1984 è purtroppo ancora lontano qualche mese – la data di uscita attualmente prevista è il 2 ottobre dopo l’ultimo rinvio causato dall’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus ancora imperante soprattutto negli Stati Uniti e che impedisce una riapertura certa delle sale cinematografiche – tuttavia la regista Patty Jenkins continua le interviste promozionali per la pellicola offrendo piccoli flash su quello che potrebbe essere il futuro del franchise.

Parlando con Empire, la Jenkins ha confermato di aver concepito il franchise di Wonder Woman come composto da tre film principali e uno spin-off e ha anche più volte detto di avere con delle bozze di sceneggiatura già pronti da tempo.

La regista però ha sottolineato come non ci sia nulla di sicuro e che vi si dedicherà solo dopo che Wonder Woman 1984 per avere le idee più chiare e uno sguardo più riposato. Ha poi confermato che prima del terzo film l’idea è quella di lavorare e far uscire lo spin-off sulle Amazzoni.

In questa nuova intervista però la regista si è sbilanciata dicendo che lo spin-off sulle Amazzoni potrebbe anche diventare un film o una serie animata. Il tutto andrebbe letto ovviamente tenendo presente come orizzonte la possibilità di sfruttare HBO Max per realizzare un prodotto “ad alto budget” in maniera analoga a quanto già annunciato per Aquaman.

Wonder Woman 1984 ci catapulterà negli anni ’80 per una nuova avventura della Principessa Amazzone che dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.