X-Men: Dark Phoenix: finale cambiato per evitare somiglianze con un altro film

Il finale dell'ultimo film degli X-men sarebbe stato cambiato per evitare palesi somiglianze con un altro cinecomic.

In una recente intervista rilasciata a Yahoo Movies, James McAvoy ha raccontato di come la lavorazione di X-Men: Dark Phoenix avesse subito consistenti reshoot, al fine di cambiare le sequenze finali della pellicola. Ciò sarebbe avvenuto a causa di una eccessiva somiglianza con un altro cinecomic.

Il finale del film non è stato però l’unico elemento ad essere stato ritoccato, anche il comparto degli effetti visivi ha dovuto modificare gli effetti speciali della trasformazione di Jean in Fenice, passando da un effetto infuocato a qualcosa di più cosmico e ultraterreno.

La produzione, parlando delle nuove riprese, ha sempre sostenuto che i cambiamenti fossero stati necessari a rendere il film più realistico e terreno, ambientando la scena finale sulla Terra, invece che nello spazio come girata in principio. Questo cambiamento sostanziale ha portato la produzione a posticipare la data di uscita di X-Men: Dark Phoenix da marzo 2018 a giugno 2019.

Tuttavia l’opinione di McAvoy si discosta da quella ufficiale. L’attore ha dichiarato che le riprese della scena finale sono state un inferno soggetto a continui cambiamenti, a fronte di palesi parallelismi e sovrapposizioni con un altro film di supereroi uscito recentemente. Inizialmente la produzione non aveva idea di queste similitudini, dato che la produzione si stava limitando ad adattare le storia originale da cui è tratto. Purtroppo però, con il passare del tempo, la somiglianza è divenuta palese e le nuove riprese sono state quindi necessarie.

Ovviamente in sede di intervista non è stato detto esplicitamente di quale film si trattasse, lasciando così spazio a numerose speculazioni e ipotesi. Confrontando i tempi di produzione dei vari cinecomic dal 2017 ad oggi, probabilmente il cerchio potrebbe stringersi attorno alle ultime uscite Marvel, soprattutto considerando gli accordi presi da Disney e Fox, in fase di acquisizione di quest’ultima, per non sovrapporre le date di distribuzione dei film.

X-Men: Dark Phoenix uscirà nelle sale italiane a partire dal 6 giugno 2019 e nel cast troveremo: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.