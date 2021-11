Yomi no Tsugai: la trama del nuovo manga di Hiromu Arakawa

Come vi avevamo detto qualche giorno fa, Hiromu Arakawa, autrice della famosa opera Fullmetal Alchemist, sta per lanciare un nuovo manga. Secondo quanto riportato dal numero di dicembre della rivista Monthly Shonen Gangan di Square Enix la nuova storia si intitola Yomi no Tsugai (The Hinge of the Underworld), e sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista il 10 dicembre.

Di che cosa parlerà Yomi no Tsugai? Il manga è incentrato su Yuru, un ragazzo che vive in un remoto villaggio di montagna, trascorrendo il suo tempo a cacciare uccelli ed essere un tutt’uno con la natura. Ma un giorno, Asa, la sorella gemella minore di Yuru, viene chiamata a prestare servizio nella prigione nel cuore del villaggio, e il suo dovere la confina lì. Yuru svela lentamente l’innaturale mistero nascosto sotto il suo tranquillo villaggio.

A proposito di Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa

Hiromu Arakawa (Silver Spoon, La leggenda di Arslan entrambi editi dalla Planet Manga) ha iniziato la pubblicazione di Fullmetal Alchemist nel 2001 su Monthly Shōnen Gangan di Square Enix. Il manga si è poi concluso sulle pagine della medesima rivista nel 2010, raggiungendo i 108 capitoli totali (109, se contiamo anche quello speciale); la serie completa è stata poi raccolta in 27 tankōbon, editi in Italia da Planet Manga, che ha recentemente pubblicato una nuova lussuosa edizione, Full Metal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, per la prima volta con tutte le pagine a colori e di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo mentre potete recuperare la vostra copia su Amazon.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, Fullmetal Alchemist, andata in onda dal 2003 al 2004 per un totale di 51 episodi e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, trasmessa per la prima dal 2009 al 2010 per 64 puntate totali, due film animati per il cinema, OVA, un film live-action, videogiochi e light novel. Le serie e i film animati sono di proprietà di Dynit, mentre il live-action è uscito su Netflix, insieme alle due serie animate, trasmesse anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV nel suo programma Anime Night.