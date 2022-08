La nuova espansione di Yu-Gi-Oh Il Potere Degli Elementi è disponibile sul mercato dal 4 Agosto e porta diverse novità, nonché alcuni ritorni che saranno molto graditi ai giocatori competitivi.

Ogni Booster Display di Potere degli Elementi è composto da 24 buste da 9 carte ciascuna; l’espansione è composta da ben 100 carte divise in 10 Rare Segrete, 14 Ultra Rare, 26 Super Rare e 50 Comuni.

Ritornano le carte Eroe con nuove strategie e nuove tattiche per sconfiggere i propri avversari: uno di questi sarà Neos Eroe Elementale, carta caratteristica da Jaden Yuki della serie animata Yu-Gi-Oh GX e vi saranno molti altri metodi per evocare fusioni di Eroi Elementali. Inoltre, Potere degli Elementi riporta in auge l’elemento Terra con il tipo Fata, accompagnato da strategie amatissime dai giocatori più esperti, oltre che gli archetipi Splight e Teralaments e i primi supporti per Wingman e Mokey Mokey.

“Scatena il Potere degli Elementi durante la prossima estate! Questo set da 100 carte è il nuovo set d’espansione essenziale per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC). Scopri nuove strategie e svela nuove carte per i temi più amati, come “EROE Elementale” da Yu-Gi-Oh! GX! Che tu voglia migliorare il tuo Deck o provare nuove strategie uniche, Potere degli Elementi è quello che fa al caso tuo! Ecco un assaggio di ciò che puoi aspettarti: Nuovissime carte che ti aiuteranno a Evocare facilmente formidabili Mostri Fusione “EROE Elementale” mentre usi il mostro numero uno di Jaden Yuki, Neos EROE Elementale!

Confondi gli avversari con un nuovo tema di Tipo Fata TERRA, specializzato nel reclutamento dei mostri TERRA con le strategie passate!

Altre carte per le strategie presentate nei set precedenti e in quelli futuri, tra cui I Grandiosi Creatori, Forza Dimensionale e molti altri!

Un nuovissimo tema in anteprima mondiale, incentrato su un Tipo di mostro che non ti aspetteresti mai!

E molto altro ancora!”

