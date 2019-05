Yūji Naka, creatore di Sonic, condivide le critiche sul design del film

Yūji Naka, uno dei creatori di Sonic The Hedgehog si unisce alle lamentele social condividendo un paragone tra il design del film e uno creato da un fan.

Per far esplodere il popolo del web non serve tanto impegno: basta un pizzico di controtendenza, qualche piccolo errore calcolato, ed ecco che il mondo intero (digitale) inizia ad inveire in ogni singolo posto dove è possibile condividere un pensiero. Quando Sonic – Il Film ha rivelato il design del suo personaggio nel primo trailer, è avvenuto qualcosa di molto scontato: un tripudio di critiche.

Il problema però diventa più grave quando le critiche le condivide uno dei creatori del personaggio, Yūji Naka. Intervenendo su Facebook Naka ha infatti condiviso una delle foto più viste negli ultimi giorni. Una comparazione tra il Sonic del film e un’adattamento della versione più cartoon.

Nel post Naka non rilascia alcuna affermazione, sebbene comunque già condividere il paragone sicuramente lo fa schierare dalla parte di chi non ha proprio gradito questo design. D’altro canto, in un post precedente non era stato così critico, elogiando soprattutto le scene in movimento. C’è da dire infatti che alcune caratteristiche della pellicola (dal Dr. Eggman, che a fine trailer vediamo con il suo aspetto classico alle scene dove Sonic corre) anche per i fan non hanno sollevato particolari critiche.

A seguito del malcontento diffuso sembra che i designer stiano lavorando di nuovo sul modello CGI, così da portare al cinema un Sonic The Hedgehog capace sia di adattarsi allo stile live-action, che raffigurare i classici stilemi che da sempre lo caratterizzano (alla fine, se non fosse per la figura troppo antropomorfa, gli occhi piccoli e i denti, non sarebbe così male).

Sonic – Il Film uscirà il 15 novembre 2019, prodotto dalla Paramount Pictures. Nel film compariranno Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).