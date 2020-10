Adobe Photoshop e Lightroom, le novità da Adobe MAX 2020

In occasione di Adobe MAX 2020, evento digitale aperto a tutti all’insegna della creatività, Adobe ha presentato diverse novità inerenti ai suoi noti software Photoshop e Lightroom.

In particolare, per il noto software di fotoritocco usato dai professionisti di tutto il mondo, Photoshop, Adobe ha annunciato la funzione Sky Replacement basata sulla tecnologia AI Adobe Sensei, due nuove selezioni di Refine Edge e gli innovativi filtri neurali che aprono un mondo di nuove possibilità per espandere ed elevare la creatività in pochi secondi. Queste funzionalità offrono nuovi modi per ridurre i flussi di lavoro complessi e allo stesso tempo danno accesso a una crescente libreria di filtri artistici per far scattare nuove idee o perfezionare le immagini.

Lightroom, noto programma per lo sviluppo di foto scattate con reflex ed altri strumenti professionali in formato RAW, vedrà invece l’implementazione dell’Advanced Color Grading in tutto l’ecosistema Lightroom, la possibilità di salvataggio del file durante la modifica delle immagini e prestazioni migliorate in Lightroom Classic.

Ricordiamo che l’evento MAX 2020 quest’anno è totalmente gratuito e offre 56 ore di contenuti live con cui si propone di ispirare e intrattenere la community di creatori di contenuti, aiutarli ad acquisire nuove competenze attraverso approfondimenti sui prodotti, masterclass ispirazionali ed eventi di networking.

A tal proposito, Scott Belsky, chief product officer ed executive vice president, ha affermato:

In un anno così complesso come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi di riunire la nostra community per sottolineare la resilienza della creatività e condividere la nostra visione Creativity for All, ovvero la creatività per tutti. Visualizzare idee, condividere storie ed esprimere tutto ciò che è nella mente ora sono più importanti che mai. Siamo entusiasti di presentare app e servizi per sostenere la crescita professionale dei creativi più esperti, offrendo allo stesso tempo servizi per chi si sta affacciando ora per la prima volta a questo mondo e che desidera ai principianti strumenti semplici che diano vita alle loro idee.