AMD, SAM su Ryzen 7 3700X e Radeon RX 6800 XT mostra miglioramenti sostanziali

SAM (Smart Access Memory), tecnologia attivabile su sistemi equipaggiati con processori AMD Ryzen e che sfrutta la funzionalità Resizable Bar dell’interfaccia PCI Express, è stata rapidamente adottata su sistemi dotati di CPU e GPU molto diverse dagli AMD Ryzen serie 5000 e dalle Radeon serie RX 6000 per cui l’azienda americana aveva inizialmente offerto supporto. Infatti, dopo essere rimasta dormiente a lungo, la possibilità di attivare Resizable Bar è stata avvistata anche su sistemi Intel Z490 con schede video NVIDIA della famiglia RTX 30 oppure su schede madre ASUS con a bordo CPU Ryzen di prima generazione, solo per fare alcuni esempi.

Nel caso non ne foste a conoscenza, Resizable Bar permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda video, migliorando le performance in alcuni titoli con un impatto che può variare molto da gioco a gioco. Recentemente, su Reddit è comparso un benchmark eseguito su Assassin’s Creed Valhalla che mette in risalto il boost prestazionale ottenibile, a parità di configurazione, attivando SAM. Il sistema utilizzato per la prova vedeva la presenza di un processore AMD Ryzen 7 3700X e una scheda grafica Radeon RX 6800 XT su una motherboard ASUS Crosshair VII Hero, accompagnati da 16GB di RAM DDR4-3000 Corsair Vengeance LPX.

Stando ai risultati ottenuti, la differenza è piuttosto evidente, passando da un frame rate medio di 104fps a 122fps. Ovviamente, il miglioramento prestazionale dipende anche dal software utilizzato. In Borderlands 3, ad esempio, lo scarto è stato meno marcato. Sarà interessante scoprire che tipo di prestazioni si potrà ottenere dalle altre piattaforme hardware abilitando questa funzionalità: Intel potrebbe beneficiare di più di AMD (o viceversa) e le GPU AMD potrebbero beneficiare di più delle schede NVIDIA o l’esatto opposto.