Nella giornata di ieri, sul social X, Scott Herkelman, il Vice Presidente Senior e Direttore Generale della divisione Graphics Business di AMD, ha annunciato la sua imminente uscita dall’azienda. Questa notizia segue la partenza di Robert Hallock, ex Direttore del Marketing Tecnico di AMD, avvenuta alla fine del 2022. Herkelman ha dichiarato: “Dopo sette anni in AMD e dopo aver lanciato tre generazioni di architetture grafiche RDNA sempre più competitive, ho deciso di lasciare AMD alla fine di quest’anno“. La decisione di aspettare fino alla fine dell’anno dovrebbe dare ad AMD il tempo di trovare un successore per la sua posizione.

Herkelman ha inoltre sottolineato che ha apprezzato la sua esperienza di lavoro con i colleghi di AMD nel corso degli anni, inclusa l’entusiasmante dinamica legata al lancio di nuove GPU. Nel concludere il suo post su X, sembra incoraggiare gli (ex) colleghi, commentando: “Che tu possa continuare a dare pugni al di sopra della tua classe di peso e un giorno… battere il boss finale“. Quest’ultima affermazione sembra fare riferimento a Nvidia, il principale concorrente di AMD nel settore delle GPU discrete, sia in termini di quota di mercato che di prestazioni. Tuttavia, AMD non affronta solo Nvidia, ma anche Intel, che si sta inserendo progressivamente nel mercato delle schede grafiche con la serie Arc, offrendo valide prestazioni sia per le schede grafiche entry-level che per quelle tradizionali.

Herkelman non ha sempre lavorato dietro le quinte, ma in più occasioni si è espresso in pubblico anche duramente nei confronti di Nvidia. Il più chiaro esempio circa un mese fa, quando si è trovato a commentare le spiacevoli vicende del connettore a 16-pin e come, Nvidia, avrebbe dovuto affrontare il problema senza incolpare gli acquirenti. Non è ancora chiaro quale sarà la prossima destinazione di Scott Herkelman; nel settore delle tecnologie, i talenti spesso cambiano azienda, spostandosi tra Intel, AMD e Nvidia. Potrebbe essere una sorpresa se si unisse all’arcirivale Nvidia, con cui ha battagliato negli ultimi sette anni, ma nulla è certo al momento.