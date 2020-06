AMD vi regala Horizon Zero Dawn se comprate un Ryzen 3000

Se state pensando di cambiare processore, magari facendo cadere la vostra scelta su una CPU AMD potrebbe essere il momento giusto. AMD ha infatti confermato che con l’acquisto di una CPU Ryzen di terza generazione, in particolare dal Ryzen 5 3600 in su, si riceverà gratuitamente una copia dell’edizione PC di Horizon: Zero Dawn, peraltro in edizione completa, comprensiva quindi di tutto il content dei DLC.

AMD non è nuova ad offerte del genere. Tra tutte, spicca l’iniziativa Raise the Game, dedicata non al mercato delle CPU bensì a quello delle GPU. A ogni scheda grafica era associato un relativo omaggio, come i 3 mesi di Xbox Game Pass per PC in regalo con l’acquisto di una Radeon RX 5600 XT, una Radeon VII o una RX Vega.

Ovviamente Horizon: Zero Dawn potrà essere riscattato solo al suo rilascio su PC quest’estate (la data esatta non è ancora stata divulgata), e l’offerta è disponibile solo presso rivenditori selezionati per un periodo limitato di tempo. In particolare, per il momento abbiamo scovato l’offerta sul sito del rivenditore Overclockers UK, ma siamo abbastanza certi del fatto che il bundle sarà presto disponibile anche in Italia.

Ma cos’è Horizon: Zero Dawn? Stiamo parlando di un RPG Open World firmato Guerilla Games. Molto apprezzato dalla critica, e con un punteggio di 89 su Metacritic, è considerato uno dei migliori giochi per PS4. L’obiettivi del gioco è scoprire i misteri di un mondo governato dalle macchine, dove le strategie e gli strumenti da utilizzare per abbattere le macchine stesse variano in base alle situazioni.