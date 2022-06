Qualche giorno fa, in occasione della WWDC 2022, Apple ha presentato il suo nuovo MacBook Air, equipaggiato con il SoC M2 e rinnovato anche a livello di design. Infatti, il nuovo MacBook Air ha uno chassis in alluminio con un volume inferiore del 20%, uno spessore di soli 11,3mm e un peso che si ferma a 1,2Kg. Anche la dotazione porte vede dei cambiamenti, con un jack audio da 3,5mm sulla destra, capace di gestire anche cuffie ad alta impedenza, due USB-C con Thunderbolt e un connettore MagSafe sulla sinistra; la presenza di MagSafe permette di tenere libere le due porte anche quando si ricarica il laptop, permettendo di sfruttare al massimo le possibilità di espansione del MacBook.

Come sempre, l’azienda di Cupertino guarda già al futuro e, secondo quanto riportato da Bloomberg, starebbe lavorando a un MacBook Air 15″ in uscita nel 2023 (come affermato in precedenza anche da Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultant), oltre a un nuovo notebook da 12″ e un aggiornamento dei MacBook Pro da 14″ e 16″. Stando a Bloomberg, il MacBook Air 15″ non è altro che una versione più grande di quello da 13″ e la cui uscita originariamente era prevista in contemporanea con quest’ultimo, per poi decidere di concentrarsi solo sulla variante più piccola.

Photo Credit: Apple

Per quanto riguarda il nuovo notebook da 12″, esso dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2023 o all’inizio del 2024 e prenderebbe il posto del MacBook 12″, fuori produzione dal 2019. Passando agli update dei MacBook Pro da 14″ e 16″, Bloomberg ha affermato che “il chip M2 Max dei prossimi MacBook Pro di fascia alta includerà 12 core di elaborazione principali e fino a 38 core grafici, rispetto al massimo di 10 core di elaborazione e 32 core grafici dei modelli attuali“. Entrambi i computer portatili potrebbero già debuttare alla fine di quest’anno, ma è anche possibile uno slittamento all’inizio del 2023. Infine, l’azienda di Cupertino è anche al lavoro sui nuovi Mac Mini e Mac Pro, ancora più potenti.