Chromebook, è in arrivo l’età dell’oro?

Il mondo dei laptop Chrome OS sta cambiando velocemente: i Chromebook diventano sempre più potenti, ricchi di funzionalità, spesso esclusive, e molti utenti stanno decidendo di affidarsi completamente alla piattaforma di Google. Qual è il punto della situazione?

I Chromebook si stanno rivelando ottimi alleati per la vita di tutti i giorni e per la produttività, trovando spazio nelle case di molti utenti soprattutto per l’utilizzo in ambito scolastico e lavorativo.

Google sta continuando ad implementare funzioni in grado di attrarre l’utenza, come il supporto all’utilizzo delle app Android, la possibilità di sfruttare un terminale Linux e, nel prossimo futuro, l’esecuzione di programmi Windows grazie alla partnership annunciata con Parallels. Chrome OS sta diventando una piattaforma sempre più completa e competitiva nel panorama globale.

Quello che fino adesso è mancato, almeno in parte, è hardware valido in grado di garantire esperienze utente di livello in ogni fascia di presto, non solo nella fascia premium del mercato.

AMD ha deciso di affrontare la questione con il lancio delle nuove APU Athlon e Ryzen Serie-C dedicate alla fascia media e bassa, create appositamente per i dispositivi dotati di sistema Chrome OS e che promettono un aumento delle prestazioni considerevoli rispetto ai processori della gamma A-Series utilizzati fino a questo momento.

I nuovi chip dovrebbero garantire prestazioni più che raddoppiate in vari carichi di lavoro, secondo i benchmark diffusi dall’azienda, migliorando l’esperienza utente nella navigazione web e nel multitasking.

A farla da padrone nel mercato dei Chromebook è però ancora Intel, con una percentuale di dispositivi dotati di chip prodotti dall’azienda che supera il 90% del totale. Non solo, tutte le soluzioni top di gamma nel mondo Chrome OS sono mosse da processori Intel come i 6 prodotti facenti parte del programma Project Athena: Acer Chromebook Spin 13, Asus Chromebook Flip C436, Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise, HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, Lenovo Chromebook Flex 5, Samsung Galaxy Chromebook.

Il lancio dell’undicesima generazione di CPU Intel, nome in codice Tiger Lake, fa sognare i fan del sistema operativo di Google. Le due aziende americane hanno rinnovato la propria partnership e sono in arrivo nuovi modelli premium con a bordo i nuovi chip.

Intel promette un aumento delle prestazioni considerevole, confrontando gli ultimi arrivati nella famiglia di prodotti della casa di Santa Clara con CPU della stessa fascia di prezzo della generazione precedente. Intel mette a confronto nei propri benchmark Intel i7-10610U e il nuovo i7-1165G7U.

Il mondo dei Chromebook sta quindi per attraversare un periodo d’oro e noi non vediamo l’ora di mettere le mani sulle soluzioni di nuova generazione basate sia su processori AMD Serie-C che Intel Tiger Lake per provare con mano cosa sono in grado di fare.

Voi utilizzate o avete già utilizzato in passato dei prodotti con a bordo Chrome OS? Com’è stata la vostra esperienza e per cosa li avete utilizzati?