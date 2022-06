Presentato un paio di giorni fa, insieme al nuovo MacBook Air con chip M2, macOS 13 Ventura è la prossima release del sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi computer Mac, che apporterà diverse novità. Sicuramente, quella più degna di nota è lo Stage Manager, che cambierà il modo di gestire le applicazioni e il gran numero di finestre aperte, migliorando notevolmente quanto permette di fare Mission Control.

Inoltre, Spotlight consentirà di svolgere diverse operazioni senza lasciare la ricerca: Apple ha infatti introdotto la possibilità di visualizzare un’anteprima degli elementi mostrati da Spotlight semplicemente premendo la barra spaziatrice (come già si fa all’interno di File). Altre novità riguardano Mail, che ha ricevuto miglioramenti nella ricerca; Passkeys, che crea dei veri e propri sostituti delle password tradizionali e Continuity, che permetterà di usare l’iPhone come webcam tramite la funzionalità Continuity Camera.

Ovviamente, nonostante sia in corso la transizione dei computer Mac verso i SoC proprietari Apple Silicon, l’azienda della mela morsicata continuerà a supportare anche i sistemi basati sulle CPU Intel. Tuttavia, alcune funzionalità di macOS 13 Ventura saranno ad appannaggio esclusivo dei Mac con Apple Silicon.

Una di queste è il supporto per le Live Caption in FaceTime, che consente di avere dei sottotitoli automatici durante una chiamata, nonché un’opzione per l’attribuzione dello speaker nel corso delle chiamate di gruppo. Sfrutta il Neural Engine, che è il motivo alla base della scelta della limitazione ai Mac con chip M1 e M2.

La seconda è la Reference Mode con la funzionalità Sidecar, la quale permette di utilizzare un iPad Pro M1 da 12,9″ con Liquid Retina XDR come display di riferimento secondario per il Mac. Infine, i possessori di computer con M1 e superiori avranno la possibilità di inserire emoji utilizzando la voce durante la dettatura sul dispositivo.