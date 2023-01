Le nuove versioni di portatili della serie Acer Nitro adottano hardware di nuova generazione, equipaggiando i più recenti processori Intel Core di 13° generazione e le GPU dedicate Nvidia GeForce RTX 40. Sono disponibili in versioni da 16 e 17 pollici e adottano un design più sottile e leggero, insieme a un rapporto schermo-scocca più elevato. Pensati principalmente per i giocatori, offrono prestazioni più adeguate anche in attività che riguardano la produzione di contenuti multimediali, come i montaggi video o altro.

Acer Nitro 16

Il nuovo Nitro 16 offre uno schermo più ampio del 5% rispetto al modello di generazione passata ed è disponibile in due versioni con risoluzione WUXGA o WQXGA, frequenza di aggiornamento di 165Hz, copertura colori sRGB del 100% e supporto a Nvidia Advanced Optimus: una funzione che consente di passare velocemente dalla grafica integrata a quella dedicata, e viceversa. Include una CPU Intel Core i7 di 13° generazione, accompagnata con un massimo di 32GB di memoria RAM DDR5 e SSD NVMe PCIe Gen 4.

La tastiera ha una retroilluminazione RGB personalizzabile a 4 zone, oltre a un tasto NitroSense dedicato che permette di avviare rapidamente il software per il controllo della luminosità, delle ventole e dei parametri del sistema. Il comparto audio comprende due altoparlanti da 2W con DTS:X Ultra, mentre per quanto riguarda la connettività non mancano porte USB Tipo C Thunderbolt 4, USB Tipo A 3.2 Gen 1 e HDMI 2.1, oltre a un pratico lettore per schede micro SD e una scheda di rete integrata Intel Killer Ethernet E2600, con WiFI 6E AX1650i.

Acer Nitro 16 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499€.

Acer Nitro 17

Acer Nitro 17 equipaggia i più potenti processori Intel Core-HX di 13° generazione, insieme a un massimo di 32GB di RAM DDR5-4800 e fino a 2TB di archiviazione su SSD NVMe PCIe Gen4. L’ampio display da 17,3 pollici, con rapporto schermo-scocca dell’81%, è disponibile in due diverse configurazioni: in versione FHD con frequenza d’aggiornamento di 144Hz o 165Hz, oppure con risoluzione QHD a 165Hz. Oltre alla tastiera con retroilluminazione RGB personalizzabile a 4 zone, è anche presente un grande touchpad con dimensioni di 125,0 mm x 81,6 mm.

La presenza di due ventole, quattro feritoie situate ai lati e sul retro, una presa d’aria posizionata in alta, insieme a una nuova pasta termica al metallo liquido, assicurano un’adeguato raffreddamento durante i carichi di lavoro più elevati o le sessioni di gioco più intense. Non manca ovviamente il tasto dedicato per avviare NitroSense e tenere sotto controllo la temperatura, la velocità delle ventole e altri parametri del notebook, oltre a cambiare l’illuminazione. Nitro 17 ha una webcam HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra, mentre la connettività include due Thunderbolt 4 con Power Delivery, tre USB 3.2 Gen2, una porta HDMI 2.1 e scheda di rete integrata Intel Killer con WiFi 6E.

Acer Nitro 17 (AN17-51) arriverà in Italia da maggio con un prezzo di partenza di 1.599€.