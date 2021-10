I nuovi alimentatori Asus ROG hanno un connettore PCIe 5.0

In occasione dell’evento speciale durante il quale ha presentato anche le sue schede madri basate sul chipset Z690 per i processori Intel Alder Lake, il noto produttore taiwanese ASUS ha annunciato anche una nuova linea di alimentatori a marchio ROG Thor, composta da 1200W Platinum II, 1600W Titanium e 1000W Platinum II. Sicuramente avrete notato i wattaggi piuttosto elevati, del resto si tratta di prodotti pensati per sistemi di fascia alta, equipaggiati con le più potenti CPU e GPU sul mercato. In particolare, gli alimentatori sono compatibili con il nuovo connettore di alimentazione PCIe 5.0 che incorpora 12 conduttori su un singolo cavo.

Photo Credit: ASUS

Gli alimentatori ROG Thor 1200W Platinum II, 1600W Titanium e 1000W Platinum II sono dotati di una ventola di raffreddamento da 135mm costruita utilizzando il design Axial-tech, visto per la prima volta sulle schede video ROG Strix. Per un equilibrio ottimale tra flusso d’aria e livelli di rumore per la sua capacità, il ROG Thor 850W Platinum incorpora una ventola che impiega il classico design Wing Blade. Questa attenta attenzione ai componenti di raffreddamento ha consentito a tutti gli alimentatori della nuova famiglia ROG Thor di ottenere la certificazione Lambda A++, lo standard più rigoroso sulle prestazioni a livello di rumore prodotto delineato dalla società di test indipendente Cybenetics. Per soddisfare questo standard rigoroso, gli alimentatori devono produrre meno di 15 dBA durante il processo di test di Cybenetics.

Photo Credit: ASUS

Photo Credit: ASUS

Proprio come sulle schede grafiche, queste ventole possono spegnersi completamente a bassi carichi per ridurre al minimo il livello di rumore del sistema. Il controllo PWM consente alle ventole di funzionare a una gamma più ampia di velocità per una migliore risposta ai cambiamenti di temperatura e i doppi cuscinetti a sfera migliorano la durata per una maggiore durata della ventola. ROG Thor Platinum II 1000W sarà disponibile da metà novembre, mentre i modelli ROG Thor Platinum II 1200W e ROG Thor 1600W Titanium arriveranno nel corso del quarto trimestre di quest’anno. ASUS offre una garanzia di dieci anni sui componenti principali e di tre anni sui LED ed il palnello OLED.