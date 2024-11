Il nuovo Mac Mini diventa "Pro" con l'aiuto della stampa 3D

Un maker inventivo, tale Jerrod Hofferth, ha realizzato un case stampato in 3D per il Mac Mini che emula il design del più costoso Mac Pro. Questo accessorio, presentato come Mac Mini Pro, mantiene le porte frontali e posteriori completamente accessibili mentre rende facilmente raggiungibile il pulsante di accensione, evitando di dover capovolgere il dispositivo per accenderlo.

La scocca non viene stampata in un unico pezzo; maniglie e gambe vanno attaccate con della colla. Hofferth ha anche progettato degli attacchi opzionali per le ruote, suggerendo una soluzione economica che imita il kit di ruote da 700 dollari di Apple, ma con un costo di soli 8,69 dollari su Amazon. I file per la stampa 3D sono disponibili gratuitamente su Maker World e l'autore ha promesso aggiornamenti basati sulle dimensioni reali del Mac Mini non appena sarà disponibile sul mercato.

Mentre il Mac Mini Pro rappresenta una soluzione ingegnosa e decorativa per gli amanti del design di Apple, Hofferth sta già considerando ulteriori miglioramenti per il case, tra cui la possibilità di far ruotare le maniglie e ottimizzare le dimensioni del design per la stampa.

Per seguire i progressi del progetto e supportare il suo sviluppo, gli utenti possono utilizzare la funzione "boost" su Maker World o seguire Hofferth sul suo account su Mastodon. Un omaggio al design Apple, il Mac Mini Pro è un chiaro esempio di come la tecnologia di stampa 3D possa essere sfruttata per personalizzare e migliorare l'esperienza utente, rendendo accessibili soluzioni altrimenti costose.

Il nuovo Mac Mini, rappresenta un esempio di come un computer possa essere sia potente che compatto. Con il progetto Mac Mini Pro, l'heritage di design Apple viene celebrato grazie alle moderne tecniche di stampa 3D.

La comunità di appassionati che utilizzano siti come Maker World per condividere i propri progetti dimostra come questi gadget possano essere democratici e accessibili. Grazie alla condivisione di file per la stampa 3D, persone in tutto il mondo possono personalizzare ulteriormente la propria esperienza con il Mac Mini, mantenendo un occhio di riguardo verso l'estetica storica di brand come Apple.