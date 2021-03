Il nuovo Mac Pro con Apple Silicon sarà potentissimo?

I primi dispositivi equipaggiati con il primo SoC proprietario di Apple pensato per computer, conosciuto come M1, è stato accolto piuttosto calorosamente sia dalla stampa specializzata che dal pubblico. Infatti, gli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13” e Mac Mini hanno subito evidenziato prestazioni assolutamente eccellenti ed un consumo davvero ridotto, con evidenti benefici inerenti all’autonomia sui dispositivi portatili. M1 è solo il primo di una lunga serie di SoC basati sull’architettura ARM che vedremo nei prossimi mesi e anni, dato che la compagnia della mela morsicata ha deciso di abbandonare quella x86 e, grazie all’eccellente tecnologia Rosetta 2, questa transizione è stata davvero indolore per la maggior parte degli utenti.

Sicuramente, Apple, dietro le quinte, sta già progettando i suoi prossimi iMac, MacBook Pro 16 e Mac Pro dotati di chip Apple Silicon e la comparsa di leak e rumor non ci ha colto di certo di sorpresa. Recentemente LeaksApplePro ha pubblicato un interessante tweet nel quale ha diffuso alcuni presunti dati tecnici relativi al prossimo modello di Mac Pro in uscita nel 2022. Apparentemente sarebbero previste tre configurazioni, ognuna con uno spazio di archiviazione su SSD che può variare da 512GB a 8TB:

Configurazione 1: 32 core (24 performance) 64GB di RAM 32 GPU core Prezzi a partire da 5.499$

Configurazione 2: 48 core (36 performance) 256GB di RAM 64GPU core Prezzi a partire da 11.999$

Configurazione 3: 64 core (48 performance) 512GB di RAM 128GPU core Prezzi a partire da 18.999$



Ovviamente, come di consueto, queste informazioni vanno prese con le pinze in attesa di una presentazione ufficiale di Apple, per la quale, sicuramente, dovremo attendere ancora svariati mesi. Ricordiamo che Apple ha rinnovato la sua linea di computer pensati per i professionisti nel 2019 con un ritorno al form factor a torre, mentre all’interno vengono impiegati processori Intel Xeon-W fino a 28 core e schede grafiche AMD Radeon Pro Vega II Duo.