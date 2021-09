Intel Alder Lake, saranno questi i prezzi delle future CPU?

Il rivenditore americano Provantage (come riportato da Harukaze5719), ha inserito a listino i processori Intel Alder Lake serie K di dodicesima generazione, svelando quelli che, presumibilmente, saranno i prezzi. Sebbene Provantage sia un negozio affidabile, ovviamente, fino a un annuncio ufficiale consigliamo di tenere in considerazione queste informazioni come semplici rumor. I processori Alder Lake non debutteranno sul mercato fino al prossimo autunno; quindi, potrebbe trattarsi solo di placeholder.

Credit: Intel

Provantage ha pubblicato le pagine prodotto dei Core i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-12600K e le corrispondenti controparti della serie KF. I modelli KF costano da 26 a 27 dollari in meno, a causa della mancanza di una GPU integrata. Il Core i9-12900K e il Core i9-12900KF vengono offerti rispettivamente a 604,89 e 578,13 dollari. I prezzi sono più bassi rispetto a un altro rivenditore che propone le stesse CPU a 705 e 674 dollari, rispettivamente. Tuttavia, se guardiamo all’attuale gamma Rocket Lake, il Core i9-11900K e il Core i9-11900KF vengono venduti rispettivamente a 549 e 529 dollari.

Processore Prezzo con scatola Prezzo versione Tray Base/Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Boxed PN Tray PN Core i9-12900K $604.89 $605.92 3.2 / 5.2 30 125 BX8071512900K CM8071504549230 Core i9-12900KF $578.13 $578.49 3.2 / 5.2 30 125 BX8071512900KF CM8071504549231 Core i7-12700K $422.17 $420.26 3.6 / 5.0 25 125 BX8071512700K CM8071504553828 Core i7-12700KF $395.61 $392.36 3.6 / 5.0 25 125 BX8071512700KF CM8071504553829 Core i5-12600K $288.77 $283.59 3.7 / 4.9 20 125 BX8071512600K CM8071504555227 Core i5-12600KF $261.77 $263.15 3.7 / 4.9 20 125 BX8071512600KF CM8071504555228

Per quanto riguarda i prezzi, i modelli Core i9 andranno a competere con il Ryzen 9 5900X, che ha un prezzo consigliato di 549$. Tuttavia, il chip AMD dispone di 12 core Zen 3 con SMT mentre nel Core i9-12900K, nonostante i 16 core in totale, solo otto sono core Golden Cove ad alte prestazioni. Il Core i7-12700K e il Core i7-12700KF, d’altra parte, potrebbero costare rispettivamente 422,17 e 395,61 dollari. Per fare un confronto, un altro rivenditore li ha inseriti a listino a 495 e 464 dollari, rispettivamente.

Il Core i5-12600K e il Core i5-12600KF saranno probabilmente le varianti preferite dai giocatori. Il primo potrà avere un prezzo di 288,77$, mentre il secondo di 261,77$. Ancora una volta, i prezzi di Provantage sono inferiori a quello dell’altro rivenditore statunitense, che offre il Core i5-12600K a 343$ e il Core i5-12600KF a 312$. In tutti i casi, abbiamo un aumento generalizzato dei prezzi rispetto ai processori di attuale generazione.