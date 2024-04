Intel Lunar Lake avrà una potenza mai vista prima per le operazioni IA

Intel ha annunciato un importante avanzamento nel settore dell'intelligenza artificiale con il processore Lunar Lake, che promette di offrire oltre 100 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) di prestazioni IA. Durante l'evento Vision 2024, il CEO Pat Gelsinger ha sottolineato che ben 45 TOPS provengono dalla Neural Processing Unit (NPU) del chip, superando di gran lunga i 10 TOPS forniti dal chip Meteor Lake, la generazione attuale.

L'accento posto su Lunar Lake è anche una risposta diretta alla crescente importanza dell'IA nel settore informatico: Gelsinger ha evidenziato che tali prestazioni rappresentano un passo fondamentale verso i requisiti per i PC IA di prossima generazione. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulle prestazioni della CPU e della GPU del chip, è ragionevole aspettarsi che queste contribuiscano in maniera significativa alla somma complessiva di oltre 100 TOPS.

Questo aumento significativo delle prestazioni IA è cruciale in un momento in cui la domanda di capacità di elaborazione IA nei dispositivi informatici è in costante crescita.

La concorrenza in questo settore è spietata, con aziende come AMD e Qualcomm che stanno anch'esse avanzando nel campo delle soluzioni IA per i loro chip. Mentre AMD ha fatto progressi con la prossima generazione di processori "Strix Point", Qualcomm ha annunciato l'arrivo dei chip Snapdragon X Elite, con prestazioni NPU di 45 TOPS. Tuttavia, Intel sembra avere un vantaggio nella competizione con i suoi chip Core Ultra Meteor Lake, già ampiamente disponibili sul mercato e con l'obbiettivo di spedire 40 milioni di unità entro la fine dell'anno.

Questo annuncio non è solo una vittoria tecnologica per Intel, ma potrebbe anche avere un impatto significativo sul mercato dei PC IA. L'azienda si è posta l'obbiettivo di spedire 100 milioni di chip per PC IA entro la fine del 2025, dimostrando una forte determinazione nel dominare questo settore in crescita.