Intel si sta preparando a lanciare a livello mondiale la sua prima scheda grafica dedicata per il mercato desktop, Arc A380, dopo il suo debutto in Cina. Dal punto di vista tecnico, il prodotto è equipaggiato con la GPU ACM-G11, costruita sul nodo N6 di TSMC e che possiede 128 core FP32 per ogni core Xe, arrivando in totale a 1024 core, e dispone di 6GB di VRAM GDDR6 con una velocità di 16Gb/s, a cui viene dedicata una larghezza di banda di 96 bit. Il TBP della GPU va dai 75W agli 87W, coerentemente alla frequenza che può variare da un minimo di 2GHz fino a un massimo di 2,35GHz.

Intel Arc A380 è già indirizzata alla fascia bassa del mercato, ma l’azienda di Santa Clara potrebbe distribuire una scheda ancora meno potente e più compatta. Infatti, recentemente Alexey “Unwinder” Nikolaychuk, sviluppatore di MSI Afterburner (e, prima ancora, di Rivatuner), ha pubblicato un’interessante foto di una A300 low profile a singolo slot non ancora presentata ufficialmente. Dovrebbe trattarsi di un prototipo, in quanto la cover che copre il dissipatore a doppia ventola è stata stampata in 3D. Come potete vedere, messa a confronto con una MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM, la scheda Intel sembra davvero piccolissima.

Photo Credit: Ilya Korneychuk/Twitter

Molto probabilmente chiamata Arc A310 o Arc A320, la scheda è stata pensata per case compatti e che non necessitano di capacità di elaborazione grafiche particolari, ma che possono sfruttare l’engine multimediale a bordo per la decodifica e codifica hardware dei flussi video 4K H.264/H.265/AV1. Al momento non sappiamo quali siano le specifiche complete del prodotto, ma ci aspettiamo un prezzo particolarmente contenuto, forse anche inferiore ai 100 dollari (ricordiamo che Arc A380 dovrebbe costare 129-139 dollari negli Stati Uniti). Per il momento, non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Intel.