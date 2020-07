Lian Li svela LANCOOL II MESH, case di fascia alta altamente personalizzabile

Lian Li, noto produttore taiwanese di accessori PC, ha presentato un nuovo case nella gamma LANCOOL: LANCOOL II MESH, disponibile nelle varianti PERFORMANCE e RGB. Entrambe le versioni presentano un pannello frontale a maglie, inoltre la stessa soluzione è stata adottata anche per il pannello laterale dello scomparto dell’alimentatore e il pannello superiore.

Una delle chicche è la possibilità di lasciare libere due aperture tra lo scomparto inferiore e quello superiore, al fine di dissipare meglio il calore. LANCOOL II MESH è un case ispirato al modello LANCOOL II, ma con una migliore areazione. Questo tower è alto 494mm, lungo 464mm e largo 229mm. Potete installarvi schede madre E-ATX, ATX, micro-ATX e ITX. Lo chassis è in acciaio (SGCC), mentre il pannello laterale è in vetro temperato e spesso 4mm. Il modello RGB presenta pannelli in vetro su entrambi i lati.

Può ospitare dissipatori per CPU alti fino a 178mm, schede video lunghe fino a 384mm e alimentatori da 210mm. È possibile montare fino a sette unità di storage da 2,5 pollici: quattro nello scomparto superiore e tre in quello inferiore (quest’ultimo può contenere anche soluzioni da 3,5 pollici).

Si possono inserire fino a 8 ventole da 120mm, di cui 3 dietro al pannello frontale (o due da 140mm), una su quello posteriore, due da 120/140 mm sotto quello superiore e altre due nello scomparto inferiore. Il case ha in dotazione due ventole da 140mm dietro al pannello frontale e una da 120mm sotto quello posteriore. Lian Li ha anche integrato un piccolo controller vicino al pulsante d’accensione con cui regolare la velocità delle ventole (nel modello RGB è assente, ma è sostituito da pulsanti per la gestione dei LED).

Sul pannello frontale è anche possibile montare un dissipatore da 360/280/240 mm, mentre sotto a quello superiore uno da 240mm.

LANCOOL II MESH è già disponibile sul mercato a un prezzo consigliato di 90 dollari; il modello PERFORMANCE e quello base sono disponibili nella sola colorazione nera, mentre il modello RGB anche in quella bianca (che costa leggermente di più). La garanzia è di 3 anni. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.