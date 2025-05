Minisforum UM880 Plus: potenza professionale in formato mini, a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se desiderate un mini PC potente e compatto da integrare nella vostra postazione da lavoro o da gioco, il Minisforum UM880 Plus rappresenta un'opportunità imperdibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 599€, questo modello beneficia di uno sconto di ben 150€ rispetto al prezzo abituale di 749€, grazie all'attivazione di un coupon direttamente sulla pagina del prodotto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra gui

Minisforum UM880 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di questo mini PC ad alte prestazioni è il processore AMD Ryzen 7 8845HS, una CPU a 8 core e 16 thread capace di raggiungere i 5,1 GHz, affiancata dalla grafica integrata Radeon 780M. Questa configurazione garantisce ottime performance sia per il multitasking intensivo che per il gaming leggero e la creazione di contenuti multimediali. La memoria RAM DDR5 da 32 GB, espandibile fino a 96 GB, e l'SSD NVMe da 1 TB assicurano una velocità di accesso ai dati elevatissima e una notevole capacità di archiviazione, rendendo il sistema pronto ad affrontare qualsiasi carico di lavoro.

Un altro elemento distintivo è il supporto alla connessione OCuLink, che permette l'espansione tramite GPU esterne, superando in velocità anche lo standard Thunderbolt 4. Grazie a questa caratteristica, Minisforum UM880 Plus può trasformarsi in una vera e propria workstation compatta, perfetta anche per applicazioni legate all'intelligenza artificiale e alla modellazione 3D.

Il supporto a tre monitor 4K attraverso le porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB4 consente di creare una postazione multischermo ad alta risoluzione, ideale per la produttività e l'intrattenimento. Non mancano la connettività avanzata con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e doppia porta LAN 2.5G, caratteristiche che completano una dotazione pensata per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Grazie al design compatto e alla struttura facilmente espandibile, Minisforum UM880 Plus è la scelta perfetta per chi cerca un mini PC prestante, versatile e pronto per il futuro. Approfittate subito di questa promozione su Amazon prima che il coupon venga rimosso: è un'occasione che unisce potenza e convenienza in un unico, eccellente dispositivo.