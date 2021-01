Nvidia RTX 30, 50.000 schede vendute dagli scalper per 61,5 milioni di dollari

Non è un segreto che al giorno d’oggi sia quasi più facile trovare a terra una pepita d’oro che riuscire ad acquistare una delle più recenti GPU prodotte da Nvidia e basate su architettura Ampere. Parte di questa carenza di disponibilità è stata causata dai cosiddetti scalper, persone che hanno acquistato le schede solamente per poi rivenderle a prezzo maggiorato per trarne profitto. Una stima delle vendite attesta il numero delle RTX serie 30 vendute a prezzo gonfiato attorno alle 50 mila unità, con un guadagno generato di circa 15 milioni di dollari.

L’ingegnere dei dati di Chicago Michael Driscoll ha eseguito un’analisi dei dati relativi alle vendite delle GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 su eBay e StockX. Secondo i suoi calcoli, sono state vendute 49.580 schede video Ampere con un ricavo complessivo di 61,5 milioni di dollari.

Di questa cifra ben 15,2 milioni di dollari rappresenterebbero il guadagno ottenuto dagli scalper mentre circa 6,8 milioni di dollari sarebbero entrati nelle tasche di eBay, PayPal e StockX in commissioni.

Secondo l’analisi di Driscoll, i prezzi di vendita sarebbero inoltre aumentati del 6-25% a seguito delle nuove tariffe che hanno colpito i prezzi delle GPU, tranne che per la RTX 3090 il cui prezzo non è stato influenzato.

GPU Nvidia GeForce MSRP (prezzo di listino) Prezzo di vendita medio Numero di schede vendute Ricavi Profitti per gli scalper (stima) Profitti per eBay/PayPal (stima) RTX 3060 Ti 399 dollari 667 dollari 5.539 dollari 3.839.423 dollari 974.121 dollari 434.582 dollari RTX 3070 499 dollari 809 dollari 11.684 dollari 9.532.680 dollari 2.092.119 dollari 1.077.600 dollari RTX 3080 699 dollari 1.300 dollari 14.066 dollari 19.246.356 dollari 6.313.471 dollari 2.223.617 dollari RTX 3090 1499 dollari 2.159 dollari 7.775 dollari 17.426.583 dollari 2.914.143 dollari 1.973.795 dollari

Come se non bastasse, i prezzi delle GPU Nvidia delle serie RTX 20, RTX 16, GTX 1000 e GTX 900 sarebbero aumentati di una percentuale compresa tra il 33% e il 100% a seguito dell’arrivo sul mercato delle GPU Ampere. Un periodo davvero infelice per chi necessità di sostituire la propria GPU o assemblare un nuovo PC da gaming…