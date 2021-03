NVIDIA, si allontana l’uscita della GeForce RTX 3080 Ti?

State attendendo l’uscita della tanto vociferata NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti per cambiare scheda grafica? A quanto pare dovrete aspettare ancora un po’, dato che, secondo un messaggio pubblicato sui forum di Board Channels, il produttore californiano avrebbe posticipato il suo lancio a metà maggio, presentando quindi un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato.

La GeForce RTX 3090 e la Radeon RX 6900 XT sono le due migliori schede grafiche sul mercato in questo momento per i videogiocatori, ma l’amara verità che è nessuna delle due ammiraglie è acquistabile realmente, data la carenza di componenti. La GeForce RTX 3090 viene venduta al dettaglio a 1.549€, mentre la Radeon RX 6900 XT viene proposta a 999$, sempre a patto di riuscire a trovarle al prezzo consigliato. L’opinione generale è che NVIDIA stia preparando la GeForce RTX 3080 Ti per competere direttamente con la Radeon RX 6900 XT a livello di prezzo. Affinché ciò avvenga, le prestazioni della GeForce RTX 3080 Ti dovrebbero essere sullo stesso piano o migliori della controparte AMD.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Architecture (GPU) Ampere (GA102) Ampere (GA102) Ampere (GA102) Ampere (GA104) CUDA Cores / SP 10,496 10,496 / 10,240 8,704 5,888 RT Cores 82 82 / 80 68 46 Tensor Cores 328 328 / 320 272 184 Texture Units 328 328 / 320 272 184 Base Clock Rate 1.395 MHz 1.365 MHz 1.440 MHz 1.500 MHz Boost Clock Rate 1.695 MHz 1.665 MHz 1.710 MHz 1.730 MHz Memory Capacity 24GB GDDR6X 12GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6 Memory Speed 19.5 Gbps 19 Gbps 19 Gbps 14 Gbps Memory Bus 384-bit 384-bit 320-bit 256-bit Memory Bandwidth 936 GBps 912.4 GBps 760 GBps 448 GBps ROPs 112 112 96 96 L2 Cache 6MB 6MB 5MB 4MB TDP 350W 350W 320W 220W Transistor Count 28.3 miliardi 28.3 miliardi 28.3 miliardi 17.4 miliardi Die Size 628 mm² 628 mm² 628 mm² 392 mm² MSRP $1,499 $999 $699 $499

Stando agli ultimi rumor, la GeForce RTX 3080 Ti sarà basata sulla GPU GA102-250, la quale dovrebbe contenere lo stesso numero di CUDA core della RTX 3090, quindi pari a 10.496. Tuttavia, altre persone indicano la disattivazione di due SM (Streaming Multiprocessors), il che porterebbe il numero di CUDA core a 10.240. Per quanto riguarda la dotazione di memoria, si parla di 12GB di GDDR6X, la metà rispetto alla RTX 3090, mentre la sua velocità dovrebbe rimanere invariata (19Gb/s), il che, considerando l’impiego di un bus a 384bit, porterebbe la larghezza di banda complessiva a 912,4GB/s. Infine, il TDP dovrebbe restare fissato a 350W. Il noto leaker @kopite7kimi ha riferito che la scheda potrebbe avere un boost clock di 1.665MHz, 30MHz in meno rispetto alla GeForce RTX 3090. Se NVIDIA applicherà lo stesso trattamento anche al base clock, la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe partire da 1.365MHz .

Ovviamente, speriamo che la disponibilità al lancio sia maggiore rispetto alle altre schede grafiche basate sull’architettura Ampere apparse sino ad ora e che il mese in più servirà anche per garantire la produzione di un maggior numero di esemplari.