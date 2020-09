Perché Nvidia ha ucciso la tecnologia SLI?

Nvidia ha annunciato di voler completamente abbandonare la sua tecnologia SLI, che permette al sistema di utilizzare più di una scheda grafica contemporaneamente per ottenere maggiori prestazioni.

L’azienda di Jensen Huang ha trasferito tutte le responsabilità dell’implementazione di SLI agli sviluppatori di giochi o motori grafici e non rilascerà più nuovi profili SLI nei driver per le GPU RTX serie 20 e precedenti a partire dal 1 gennaio. “Per le GeForce RTX 3090 e le future GPU con capacità SLI, SLI sarà supportato solo se implementato in modo nativo all’interno del gioco“, ha dichiarato Nvidia.

Cosa significa questo per la tecnologia SLI? Nvidia non ha di certo aiutato SLI negli ultimi anni. La serie GTX 900 è stata l’ultima architettura di Nvidia a supportare pienamente SLI nella sua interezza, in particolare le configurazioni SLI a 3 e 4 schede.

A partire da Pascal, Nvidia ha iniziato a rimuovere funzioni da SLI. Prima, ha iniziato bloccando SLI a 3 e 4 vie richiedendo una speciale chiave software. Poi, Nvidia ha eliminato la possibilità di richiedere questa chiave software e, invece, ha limitato queste configurazioni ai soli benchmark. Con l’arrivo sul mercato di Turing ha tagliato le configurazioni SLI a 3 o più schede, limitando RTX 2080 e RTX 2080 Ti al solo SLI a 2 vie. Ora, con Ampere, Nvidia ha limitato la tecnologia SLI alla sola RTX 3090, che al momento del lancio diventerà probabilmente una delle migliori schede grafiche sul mercato.

Tuttavia c’è una buona ragione per tutto questo. Fin dall’inizio, la tecnologia SLI è stata afflitta da bug, crash e framerate incoerenti, con come risultato un gameplay instabile. Far funzionare correttamente la tecnologia richiede molta ottimizzazione da parte dello sviluppatore del gioco e di Nvidia. Inoltre, non c’è un grande numero di giocatori PC sul mercato che utilizza più di una scheda grafica nel proprio PC.

Con l’abbandono del supporto SLI da parte di Nvidia per le RTX 3080 e inferiori, l’azienda può liberare delle risorse, permettendo ai suoi team dedicati ai driver di lavorare su altre cose. Nvidia ha dichiarato che l’unico scopo di SLI in questo momento è quello di realizzare i PC da gioco più veloci al mondo e questo è un buon modo di continuare a farlo.