Prusa Original MK4, la scelta migliore per gli appassionati | Test & Recensione

Prusa MK4 è la stampante consumer più evoluta di Prusa Research, si propone come successore della MK3S+ e migliora tutte le ottime caratteristiche già viste. Un nuovo sistema di livellamento automatico del piano di stampa che produce livelli iniziali perfetti, il nuovo estrusore “Nextruder”, una scheda di controllo a 32 bit e un ugello a cambio rapido.

È possibile acquistare la MK4 come kit da assemblare, al prezzo di 889 euro, mentre a 1199 euro è possibile riceverla già aggiornata.

All’interno della confezione, assieme alla stampante, troverete una bobina di PLA, una chiavetta USB con alcuni modelli di test pronti per la stampa, il manuale e adesivi. Vediamo più nello specifico alcune caratteristiche.

Vi ricordiamo che se siete interessati al mondo della stampa 3D, abbiamo una guida all'acquisto con i migliori modelli in circolazione per tipologia e necessità.

Com'è fatta la Prusa MK4

La struttura è in lega di alluminio, verniciata in nero, è disponibile anche in mix nero e arancione, con alcune parti stampate direttamente dalle stampanti Prusa, un tocco classico che non manca.

Doppio asse Z, livellamento automatico del piano, ventole silenziose, piastra di stampa magnetica flessibile, tutto controllato da uno schermo LCD a colori da 3.5". Per inviare i modelli di stampa, o controllare la stampante, è possibile farlo tramite la porta USB o tramite connettività di rete, tra cui Wi-Fi.

Prusa ha sviluppato un nuovo firmware che permette un maggiore controllo e soprattutto una velocità di stampa elevata. L’estrusore Nextruder E3D V6 è dotato di un ingranaggio di trasmissione Direct Drive da 35mm con rapporto di trasmissione 10:1. Il sistema di raffreddamento, silenzioso, è facilmente spostabile per accedere all’hotend.

Gli ugelli sono facilmente sostituibili e disponibili direttamente da Prusa con dimensioni da 0.25 a 0.8 mm, mentre è possibile usare altri ugelli con un adattatore. Il volume di stampa è di 250 x 210 x 220 mm, l’altezza dei layer è regolabile da 0,05 a 0,3 mm. La temperatura massima dell’ugello di stampa è di 290 °C, mentre il piatto può essere riscaldato fino a 120 °C. Ciò la rende compatibile con moltissimi materiali: PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, compositi e altri.

Cosa serve per iniziare

La Prusa MK4 che abbiamo recensito è arrivata completamente montata e tutto ciò che serviva fare era estrarla dalla scatola e collegarla. L’unica parte da assemblare è stato il supporto doppio per il filamento, molto semplice, basta collegare i tre elementi e fissarli con viti e brugole. Nella confezione sono presenti vari attrezzi nel caso servisse intervenire fisicamente sulla stampante, per modifiche o messa a punto.

Una volta accesa una versione animata di Josef Prusa guiderà nei vari passi dell’installazione ed effettuerà dei controlli hardware, per poi guidarvi nell’inserimento del filamento. Basterà posizionare e inserire il filamento nel foro in cima all’estrusore e questo verrà automaticamente rilevato e tirato dentro. Tramite lo schermo la stampante vi chiederà il tipo di materiale, informazione necessarie per regolare la temperatura di fusione. Quando la temperatura d’esercizio verrà raggiunta, il filamento verrà tirato maggiormente ed espulso dall’estrusore. Successivamente sarete pronti per stampare, scegliendo il modello dalla penna USB.

Il livellamento del piano è totalmente automatico, e avviene tramite un sensore collegato direttamente all’ugello. Il controllo viene effettuato a ogni stampa. Il risultato dell’autolivellamento è ottimo e non richiede alcun intervento umano, anche se non manca la possibilità d'intervenire manualmente tramite il software.

Dieci minuti dopo aver aperto la scatola stavamo già stampando il primo modello. Nonostante le elevate doti qualitative, la Prusa MK4 non è una stampante unicamente per esperti. Certo potreste volerla acquistare in kit, risparmiando 210 euro, ma se non avete già un’esperienza pregressa, lo sconsigliamo.

Prove di stampa

Per stampare dovrete seguire le solite procedure con uno slicer a vostro piacimento, o usare PrusaSlicer, scaricabile gratuitamente dal sito di Prusa. Se userete PrusaSlicer l’impostazione sarà ovviamente automatica, per altri Slicer potrete usare il profilo per il modello MK3. Se avrete connesso la stampante alla rete o al Wi-Fi, potrete inviare il modello direttamente tramite Internet, ma dovrete usare Prusa Link per connettere la stampante al servizio, poi raggiungibile tramite PrusaSlicer. In alternativa potrete usare PrusaConnect, più completo e che permette un controllo migliore della MK4. Il collegamento a Internet e all’account Prusa prevede l’uso di uno smartphone e l’inquadratura di un QR code, e la successiva procedura passo a passo. Non è complicato, ma è certamente più difficile rispetto alla connessione a Internet di un qualsiasi altro oggetto oggi in circolazione.

Assieme alla stampante è presente una bobina di filamento in PLA nero, nel nostro caso abbiamo ricevuto anche altri filamenti di prova, sia PLA che PETG.

Abbiamo iniziato con la stampa della classica 3DBenchy, con risultati molto convincenti, pochissime sbavature, fori e scritta inferiore ben realizzata, archi quasi perfetti, e tutto fatto in pochissimo tempo. Già presente nella chiavetta USB fornita, abbiamo stampato il modello di un Alpaca (Robo Alpaka), e il risultato è stato fantastico. Meno dettagliato rispetto ad altri modelli, è stato realizzato in poco meno di 5 ore, ma è apprezzabile la precisione generale della stampa, le superfici sufficientemente lisce e la capacità di gestire anche le aree senza supporti con praticamente zero sbavature. Un po’ più in difficoltà sui modelli super dettagliati con molte aree sospese, come il modellino della Tour Eiffel, che solitamente strizza l’occhio a stampanti a resina ed è più complicato per le stampanti FDM, soprattutto quando stampato in piccole dimensioni. Il risultato in questo caso è comunque discreto, anche se da vicino si possono notare molte più imprecisioni rispetto ad altre stampe.

Abbiamo continuato con altri modelli, ad esempio abbiamo realizzato un supporto VESA per il Mac Mini, con una lunga area sospesa che ha messo in difficoltà la MK4, anche se con qualche tocco di rifinitura al pezzo stampato lo ha reso totalmente utilizzabile per lo scopo.

Verdetto

La Prusa Original MK4 è una stampante affidabile, veloce e semplice da usare. Ci sono stampanti molto più economiche in circolazione, ma la prova ha mostrato la precisione, la stabilità e la solidità di questa stampante. Tutto questo in uno spazio, dopotutto, compatto di circa 50 x 50 cm. Nonostante la semplicità non è forse la stampante consigliabile a chi è alle prime armi, non perché abbia qualche controindicazione, ma per il costo di 1199 euro (889 euro il kit da assemblare). La stampa 3D è molto curiosa, ma spendere questa cifra se il vostro desiderio è provare se è qualcosa che può esservi utile, è eccessivo. Piuttosto è un’ottima scelta per chi vuole iniziare a fare sul serio dopo aver sfruttato tutti i giorni una stampante entry level da un paio di centinaia di euro.

La bellezza di Prusa è anche il supporto della community, e la possibilità di stampare pezzi di ricambio o mod per la propria stampante.

Chi ha una “vecchia” Prusa MK3 (in qualsiasi versione), potrà acquistare il kit di aggiornamento, che al prezzo di 639 euro include i nuovi motori, la board a 32 bit, schermo LCD, l’estrusore e tutto il resto per aggiornare a quasi la metà del prezzo la propria stampante. Solo le parti stampate non sono incluse, ma ovviamente le potrete stampare prima di iniziare l’aggiornamento.

Per le sue caratteristiche e la qualità offerta, la Prusa MK4 vince il nostro award.

Date un'occhiata alla nostra guida all'acquisto delle stampanti 3D, dove troverete presto anche questa Prusa MK4.