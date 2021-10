Questo adattatore permette di usare i vostri SSD su Xbox Series X|S

Hermitage Akihabara ha riportato che un’azienda cinese ha commercializzato un adattatore che consente di utilizzare determinati SSD M.2-2230 nello slot di espansione delle console Xbox Series X e S di Microsoft, permettendo di incrementare lo spazio di archiviazione in modo più economico rispetto all’acquisto dell’accessorio ufficiale.

Photo Credit: Sintech

L’adattatore DIY CFexpress Card PA-CFEM2-C di Sintech può ospitare un SSD NVMe M.2-2230 e collegarlo a un‘interfaccia CFexpress di tipo B. L’unità è commercializzata specificamente per le ultime console di gioco di Microsoft, ma potete anche usarlo per creare la vostra scheda CFexpress Type-B da usare su fotocamere DSLR professionali e lettori di schede appropriati. Il prezzo di questo adattatore è di soli 29,99 dollari.

Tuttavia, il prodotto ha un grosso limite. Sebbene possa ospitare qualsiasi unità M.2-2230 con un’interfaccia PCIe, le console sono compatibili solo con SSD selezionati con un firmware e un formato interno specifici. Ad esempio, il WD Blue CH SN530 di Western Digital è naturalmente compatibile con le console Microsoft, al contrario del WD Blue PC SN530. Questo potrebbe essere il motivo per cui non è possibile utilizzare le tipiche schede CFexpress 1.0 Type-B per espandere lo spazio di archiviazione. Sfortunatamente, al momento non è chiaro quanti SSD sul mercato siano in grado di soddisfare questi requisiti specifici.

Photo Credit: Sintech

Le console Xbox Series X|S di Microsoft sfruttano schede di espansione proprietarie disponibili nel form factor CFexpress 1.0 Type-B che utilizzano due linee PCIe Gen4 (al contrario delle due linee PCIe Gen3 richieste dalla specifica CFexpress 1.0 Type-B). Poiché questi articoli sono attualmente realizzati solo da Seagate, sono piuttosto costosi: si parla infatti di circa 230-250 euro per la versione da 1TB.