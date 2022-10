Mancano poche settimane alla presentazione delle nuove GPU Radeon RX 7000 di AMD e le aspettative sono abbastanza alte, dato che l’architettura RDNA 3 dovrebbe finalmente essere in grado di competere con l’attuale principale concorrente sul mercato, vale a dire Nvidia con le sue RTX 4000. Le ultime indiscrezioni trapelate in rete riguardano la Radeon RX 7900 XT, uno dei modelli top di gamma della nuova generazione.

In maniera analoga a quanto fatto da Nvidia, le prime RX 7000 a uscire saranno i modelli di fascia alta, che equipaggiano il processore grafico Navi 31, tra cui è anche inclusa la RX 7900 XT. Questa dovrebbe essere dotata di 20GB di VRAM GDDR6, anche se, stando alle fonti di Wccftech, AMD avrebbe originariamente previsto di equipaggiarla con 24GB di VRAM. Considerando però che questa non sarà la top di gamma assoluta della serie, è probabile che quel quantitativo verrà riservato alla GPU più potente. AMD sarebbe ottimista in merito alla scheda: come già accade con le attuali Radeon RX 6000, la RX 7900 XT potrebbe mantenere il vantaggio delle prestazioni in raster e superare la RTX 4090, incrementando inoltre le performance in ray tracing, unica lacuna della generazione corrente.

Photo Credit: AMD

Basandoci sulle informazioni attualmente disponibili, la Radeon RX 7900 XT dovrebbe equipaggiare un processore grafico Navi 31 MCM (Multi Chip Module), realizzato attraverso i nodi da 5nm e 6nm di TSMC. La GPU dovrebbe includere 48 WGP (Work Group Processors), per un totale di 10752 stream processor. La frequenza massima raggiungerebbe i 3 GHz, mentre la potenza di calcolo totalizzerebbe i 65 TFLOP. Ad accompagnare i 20GB di memoria, con velocità di 20Gbps, ci sarà un bus da 320-bit, al tempo stesso il TBP massimo ammonterebbe a 350W. La scheda video supporterebbe infine il PCI-E 5.0, a differenza della RTX 4090 che invece mantiene il PCI-E 4.0, giudicato più che sufficiente da parte di Nvidia.

Non resta che attendere il 3 novembre, giorno in cui AMD toglierà finalmente il velo alle Radeon RX 7000, per conoscere finalmente le specifiche complete. Come accaduto per i processori Ryzen 7000, l’evento verrà trasmesso in streaming nel canale YouTube ufficiale dell’azienda.