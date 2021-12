Ryzen Renior-X sarà la risposta di AMD ad Alder Lake?

Secondo un messaggio pubblicato sui forum di Chiphell, segnalato da @momomo_us, AMD è pronta a reagire con nuovi chip Ryzen 3 e Ryzen 5, nome in codice Renior-X, ai processori Intel Core i3 basati sull’architettura Alder Lake. Secondo le voci, dovrebbero costituire degli aggiornamenti alla gamma Ryzen 4000G, ma privi di grafica integrata. Le date di lancio sono sconosciute in questo momento, ma molto probabilmente di parla di inizio, o al massimo di metà, 2022.

Non sappiamo ufficialmente alcun dettaglio inerente a queste nuove proposte Ryzen 4000, ma il nome in codice Renior-X indica che potrebbe essere impiegata un’architettura Zen 2 aggiornata. Ciò significa che potremmo vedere chip quad-core Zen 2 a frequenze molto elevate per garantire che possano essere competitivi con i nuovi Alder Lake Core i3. La gamma di APU AMD Ryzen 4000G è attualmente costituita dai modelli Ryzen 3, 5 e 7 per il mercato OEM. Per ricapitolare rapidamente le specifiche, il Ryzen 3 4300G è dotato di quattro core, 6 MB di cache e una frequenza di boost di 4GHz, mentre il Ryzen 5 4600G aumenta il numero di core a sei e viene fornito con 11MB di cache insieme a una frequenza di boost di 4,2GHz. Se le voci si riveleranno veritiere, potremo aspettarci che i nuovi modelli Renior-X Ryzen 3 e Ryzen 5 seguano le stesse configurazioni di base. Tuttavia, a causa della mancanza di grafica integrata, AMD potrebbe avere spazio extra per aggiungere più cache e fornire frequenze maggiori.

Se AMD renderà disponibile un prodotto della serie Ryzen 4000 senza grafica integrata il prossimo anno, sarà la prima volta che l’azienda farà un ritorno completo sul mercato entry-level in oltre un anno. Probabilmente AMD ha pensato a questa mossa per garantire che i suoi die Zen 3 siano indirizzati alla sua attuale produzione di processori, nonché ridurre i costi e aumentare l’efficienza di produzione. Per ora non abbiamo informazioni sui prezzi. Tuttavia, queste nuove CPU Ryzen dovranno essere offerte ad un prezzo inferiore ai 200 dollari per competere nel segmento entry-level.