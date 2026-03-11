Le Offerte di Primavera Amazon sono iniziate e portano con sé una lunga serie di sconti sull’ecosistema hardware e gaming di Corsair. Le promozioni sono attive fino al 16 marzo (alcune fino a fine mese) e includono periferiche per lo streaming, componenti PC, sedie gaming e accessori per la postazione. Siccome sono tante, abbiamo selezionato 2 prodotti per ogni categoria tra quelli più interessanti in sconto durante l’evento.

In alcuni casi, vi attende uno sconto anche oltre il 50% rispetto al prezzo di listino. Ecco le categorie principali e i prodotti più interessanti.

Case PC

Corsair SPEC-OMEGA RGB Tempered Glass

Prezzo di listino: 222,90€

Prezzo in offerta: 49,90€

Risparmio: 173€ (78%)

Uno degli sconti più aggressivi della promozione. Case mid-tower con pannello in vetro temperato e illuminazione RGB integrata.

Corsair 5000D CORE AIRFLOW (White)

Prezzo di listino: 149,90€

Prezzo in offerta: 64,90€

Risparmio: 85€ (57%)

Case progettato per massimizzare il flusso d’aria, ideale per build gaming ad alte prestazioni e sistemi con raffreddamento avanzato.

Sedie gaming

Corsair TC100 Relaxed

Prezzo di listino: 219,99€

Prezzo in offerta: 179,99€

Risparmio: 40€

Sedia ergonomica pensata per lunghe sessioni di gioco o lavoro, con supporto lombare e seduta ampia.

Corsair T3 Rush

Prezzo di listino: 329,99€

Prezzo in offerta: 259,99€

Risparmio: 70€

Una delle sedie gaming più popolari di Corsair, con rivestimento in tessuto traspirante e struttura rinforzata.

Tastiere gaming

Corsair K70 RGB PRO

Prezzo di listino: 199,99€

Prezzo in offerta: 139,99€

Risparmio: 60€

Tastiera meccanica ad alte prestazioni con switch Cherry MX e illuminazione RGB personalizzabile tramite software iCUE.

Corsair K65 RGB Mini

Prezzo di listino: 139,99€

Prezzo in offerta: 99,99€

Risparmio: 40€

Layout compatto 60% perfetto per chi vuole più spazio sulla scrivania o gioca con sensibilità bassa nei titoli FPS.

Headset gaming

Corsair HS80 RGB Wireless

Prezzo di listino: 169,99€

Prezzo in offerta: 119,99€

Risparmio: 50€

Cuffie wireless con audio Dolby Atmos e microfono broadcast-grade, ideali per gaming competitivo e streaming.

Corsair HS65 Surround

Prezzo di listino: 89,99€

Prezzo in offerta: 69,99€

Risparmio: 20€

Headset cablato con audio surround e design leggero, ottimo per console e PC.

Mouse gaming

Corsair M75 Air Wireless

Prezzo di listino: 149,99€

Prezzo in offerta: 119,99€

Risparmio: 30€

Mouse ultraleggero pensato per gli esports, con sensore ad alta precisione e connessione wireless a bassa latenza.

Corsair Dark Core RGB Pro

Prezzo di listino: 99,99€

Prezzo in offerta: 69,99€

Risparmio: 30€

Mouse wireless ergonomico con ricarica Qi e illuminazione RGB.

Microfoni

Elgato Wave:3

Prezzo di listino: 169,99€

Prezzo in offerta: 119,99€

Risparmio: 50€

Microfono USB professionale molto usato dagli streamer grazie al software Wave Link per la gestione avanzata dell’audio.

Elgato Wave Neo

Prezzo di listino: 89,99€

Prezzo in offerta: 59,99€

Risparmio: 30€

Versione più accessibile ma con qualità audio elevata per streaming, podcast e call professionali.