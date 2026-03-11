Le Offerte di Primavera Amazon sono iniziate e portano con sé una lunga serie di sconti sull’ecosistema hardware e gaming di Corsair. Le promozioni sono attive fino al 16 marzo (alcune fino a fine mese) e includono periferiche per lo streaming, componenti PC, sedie gaming e accessori per la postazione. Siccome sono tante, abbiamo selezionato 2 prodotti per ogni categoria tra quelli più interessanti in sconto durante l’evento.
In alcuni casi, vi attende uno sconto anche oltre il 50% rispetto al prezzo di listino. Ecco le categorie principali e i prodotti più interessanti.
Case PC
Corsair SPEC-OMEGA RGB Tempered Glass
- Prezzo di listino: 222,90€
- Prezzo in offerta: 49,90€
- Risparmio: 173€ (78%)
Uno degli sconti più aggressivi della promozione. Case mid-tower con pannello in vetro temperato e illuminazione RGB integrata.
Corsair 5000D CORE AIRFLOW (White)
- Prezzo di listino: 149,90€
- Prezzo in offerta: 64,90€
- Risparmio: 85€ (57%)
Case progettato per massimizzare il flusso d’aria, ideale per build gaming ad alte prestazioni e sistemi con raffreddamento avanzato.
Sedie gaming
Corsair TC100 Relaxed
- Prezzo di listino: 219,99€
- Prezzo in offerta: 179,99€
- Risparmio: 40€
Sedia ergonomica pensata per lunghe sessioni di gioco o lavoro, con supporto lombare e seduta ampia.
Corsair T3 Rush
- Prezzo di listino: 329,99€
- Prezzo in offerta: 259,99€
- Risparmio: 70€
Una delle sedie gaming più popolari di Corsair, con rivestimento in tessuto traspirante e struttura rinforzata.
Tastiere gaming
Corsair K70 RGB PRO
- Prezzo di listino: 199,99€
- Prezzo in offerta: 139,99€
- Risparmio: 60€
Tastiera meccanica ad alte prestazioni con switch Cherry MX e illuminazione RGB personalizzabile tramite software iCUE.
Corsair K65 RGB Mini
- Prezzo di listino: 139,99€
- Prezzo in offerta: 99,99€
- Risparmio: 40€
Layout compatto 60% perfetto per chi vuole più spazio sulla scrivania o gioca con sensibilità bassa nei titoli FPS.
Headset gaming
Corsair HS80 RGB Wireless
- Prezzo di listino: 169,99€
- Prezzo in offerta: 119,99€
- Risparmio: 50€
Cuffie wireless con audio Dolby Atmos e microfono broadcast-grade, ideali per gaming competitivo e streaming.
Corsair HS65 Surround
- Prezzo di listino: 89,99€
- Prezzo in offerta: 69,99€
- Risparmio: 20€
Headset cablato con audio surround e design leggero, ottimo per console e PC.
Mouse gaming
Corsair M75 Air Wireless
- Prezzo di listino: 149,99€
- Prezzo in offerta: 119,99€
- Risparmio: 30€
Mouse ultraleggero pensato per gli esports, con sensore ad alta precisione e connessione wireless a bassa latenza.
Corsair Dark Core RGB Pro
- Prezzo di listino: 99,99€
- Prezzo in offerta: 69,99€
- Risparmio: 30€
Mouse wireless ergonomico con ricarica Qi e illuminazione RGB.
Microfoni
Elgato Wave:3
- Prezzo di listino: 169,99€
- Prezzo in offerta: 119,99€
- Risparmio: 50€
Microfono USB professionale molto usato dagli streamer grazie al software Wave Link per la gestione avanzata dell’audio.
Elgato Wave Neo
- Prezzo di listino: 89,99€
- Prezzo in offerta: 59,99€
- Risparmio: 30€
Versione più accessibile ma con qualità audio elevata per streaming, podcast e call professionali.