XFX Radeon RX 5700 THICC2, trapelano in rete le prime informazioni

In rete sono trapelate alcune informazioni riguardo le nuove AMD Radeon RX 5700 in versione custom prodotta da XFX: si chiamano RAW2 e THICC2.

Videocardz ha appena rivelato la seconda variante custom di XFX per le nuove Radeon RX serie 5700. Come mostrato al ChinaJoy 2019 le versioni proposte da XFX saranno diverse, e quelle rivelate oggi adotteranno i design RAW2 e THICC2. Dovrebbero arrivare sul mercato questo mese, insieme agli altri modelli già presentati.

Nel caso della RAW2 attualmente mancano dettagli. Sono invece apparse le immagini della versione THICC2, che ricorda il design già visto sulla serie 200 di AMD, ma con alcune differenze.

La THICC2 avrà un design a 2,5 slot, e utilizzerà dei plate completamente neri con i bordi argentati. La prima differenza riguarderà le ventole: a differenza della serie 200, queste avranno due pale in più (per un totale di 11 per ogni ventola), che agevoleranno un maggiore flusso d’aria per il raffreddamento.

Il logo XFX è riportato praticamente su ogni lato della scheda: è presente sulla parte anteriore lateralmente rispetto alle ventole, inciso a laser sul backplate, e lo stesso sul pannello I/O. Lo ritroviamo anche lateralmente dotato di illuminazione a LED (solo bianca).

Per la connettività, la scheda così come le reference presenta tre uscite Display Port ed una singola porta HDMI.

Il raffreddamento invece è affidato ad un enorme dissipatore in alluminio con heatpipes in rame, di più rispetto al design precedente, con delle griglie anche ai lati che dovrebbero favorire il flusso d’aria in uscita. L’alimentazione passerà per due connettori 8+6 pin.

Non è stata rivelata ancora alcuna informazione ufficiale per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita, ma è probabile che – come tutte le varianti custom – costeranno più dei modelli reference.