40% di sconto su tanti articoli da collezione su Zavvi!

Continuano le offerte del Nerdmania di Zavvi, e stavolta l’ondata di promozioni è indirizzata verso gli articoli da collezione. Infatti sullo store online viene applicato un’ulteriore -40% di sconto utilizzando un codice sconto sull’acquisto di tanti incredibili articoli da collezione, con brand coinvolti del calibro di Marvel, DC Comics, The Walking Dead e molti altri. Per aderire alla promozione non dovrete far altro che selezionare un’articolo fra in numerosi in offerta, andare nel carrello ed inserire il codice 40OFF nell’apposita sezione: nulla di più semplice!

In questa vasta selezione di articoli in promozione troverete busti dettagliati di eroi e cattivi appartenenti al mondo DC o, se preferite, sculture e figure provenienti dal mondo di The Walking Dead e dal vasto campionario di eroi dell’universo Marvel. Tra le varie proposte, spiccano anche numerosi box provenienti dalle più famose saghe di videogiochi come Crash, Spyro e Call of Duty, al cui interno troverete una vasta gamma di prodotti a tema come Funko Pop!, magliette, tazze e simili. Insomma, la scelta è davvero vasta e grazie al coupon sconto proposto da Zavvi, potrete aggiudicarvi uno di qesti straordinari articoli ad un prezzo davvero concorrenziale, questo almeno fino all’esaurimento dee scorte disponibili visto che, ve lo preannunciamo, alcuni di questi prodotti sono proposti in numero molto limitato, motivo per cui vi suggeriamo di usufruire della promozione quanto prima.

Ciò detto, gli articoli coinvolti in questa promozione sul merchandise di Zavvi sono molti e, come al solito, il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata onde rintracciare il collezionabile più in linea con i propri gusti e le proprie esigenze. Al netto di questo, vogliamo inoltre ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Ricorda di inserire il codice 40OFF nell’apposita sezione del carrello. Assicuratevi che sia stato accettato prima di procedere con il pagamento.

