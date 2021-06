50% di sconto su Oppo Reno 4 5G su Mediaworld

Dopo settimane ricche di promozioni e giornate in cui abbiamo assistito a scontistiche mai così elevate, il mese di giugno sta per volgere al termine, ma le offerte continuano su MediaWorld, con sconti fino al 50%. Infatti, attraverso la sua iniziativa Solo per Oggi, potrete trovare moltissimi prodotti in offerta, tra i quali spiccano gli ultimi modelli di smart tv, alcuni degli smartphone più popolari e tanti piccoli e grandi elettrodomestici, a cui si aggiungono poi diverse soluzioni di personal computer.

Diverse sono quindi le occasioni di acquisto che Mediaworld ha riservato per quest’ultimo giorno del mese e una delle più interessanti è sicuramente quella relativa allo smartphone Oppo Reno 4 5G, che subisce uno sconto del 50%, dandovi modo di comprarlo non agli originali 599,00€ bensì a 299,99€. Un prezzo che colloca questo dispositivo in una fascia di mercato molto competitiva, ma Oppo è uno di quei brand che è riuscito a trovare il proprio spazio all’interno di un settore quasi saturo, grazie alla scelta di implementare componenti di un certo livello al giusto prezzo.

Come saprete, il brand è cresciuto fino al punto che oggi riesce a competere con i migliori smartphone del mercato. A tal proposito, Oppo Reno 4 5G si inserisce nella fascia media e lo fa montando il processore Snapdragon 765G, abbinato a 8GB di RAM e un minimo di 128GB di spazio di archiviazione. Il display è ovviamente un AMOLED e la sua diagonale da 6,4 pollici farà sì che vi muniate di un dispositivo grande, ma senza raggiungere soglie che potrebbero persino non permettervi di inserirlo nella tasca dei pantaloni.

Al giorno d’oggi, il comparto fotografico di uno smartphone è uno dei fattori più importanti e sarete felici di sapere che Oppo Reno 4 5G si affida ad un triplo modulo, con sensore principale da 48MP stabilizzato e con un’ampia apertura del diaframma, che vi permetterà di catturare tanta luce e, allo stesso tempo, ottenere un ottimo effetto bokeh naturale.

Insomma, scegliendo Oppo Reno 4 5G avrete uno smartphone con specifiche tecniche equilibrate e capace di soddisfare le esigenze di un pubblico molto ampio e, considerando l’offerta attuale, diventa un best-buy. Detto ciò, prima di passare alla nostra lista dei prodotti, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione e di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

