Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 3 dicembre 2021 i fortunati possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani su Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, remake dei primi due episodi dello storico franchise di strategici in tempo reale. Un ritorno a dir poco attesissimo, con i fan di Advance Wars che possono ingannare l’attesa prenotando fin da ora il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, questo remake include ben due campagne che coprono gli eventi di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising. A completare il già di per sé ricchissimo Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è poi la modalità Sfida, in cui fino a quattro giocatori differenti possono affrontarsi in decine di mappe, scegliendo il proprio comandante preferito. Un titolo, insomma, che pare avere fin da ora tutte le carte in regola per soddisfare il palato dei propri fan e che vale decisamente la pena prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina con tutte le nuove informazioni che usciranno su eventuali edizioni speciali o bonus preorder

