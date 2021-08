Amazon Gaming Week: 60 euro di sconto sulle cuffie SteelSeries Arctis Pro!

L’Amazon Gaming Week sta regalando grosse opportunità di risparmio a tutti gli appassionati del videogioco, eppure le promozioni non sono ancora terminate. Infatti, in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulle imperdibili offerte dedicate ai prodotti SteelSeries, tra cui cuffie, tappetini, mouse e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono tagliare i prezzi di vendita fino al 30%!

Come da tradizione per il portale statunitense, la promozione coinvolge un gran numero di prodotti ma, tra questi, vogliamo consigliarvi l’acquisto delle cuffie SteelSeries Arctis Pro, adatte a tutti coloro che vogliono migliorare l’esperienza audio durante una sessione di gaming. Generalmente disponibili a 199,99€, quest’oggi e fino al prossimo 29 agosto sono vendute a 139,99€, grazie ad uno sconto del 30% sul prezzo consigliato dal produttore, l’equivalente di 60,00€!

Le SteelSeries Arctis Pro sono delle ottime cuffie da gaming. Infatti, possiedono dei driver con magneti al neodimio a elevata densità, che forniscono un audio a 40.000 Hz, praticamente il doppio rispetto alla maggior parte delle cuffie attualmente in circolazione. Sono compatibili con la tecnologia DTS Headphone:X v2.0, che garantisce un audio tridimensionale nella maggior parte dei videogiochi.

Queste cuffie garantiscono un comfort non indifferente, poiché possiedono un archetto autoregolabile che si adattano alla testa. Al contempo, questo prodotto gode di particolari cuscinetti “AirWeave”, che riescono ad avvolgere le orecchie con un tessuto morbido e traspirante. Poi, possiedono anche un microfono bidirezionale ClearCast che assicura una buona registrazione della voce, e un’eccellente cancellazione del rumore di fondo.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventano praticamente un investimento su cui puntare per migliorare l’esperienza offerta dai videogiochi. Chiaramente, però, questa offerta non è l’unica compatibile con la promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale.

Detto ciò, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!