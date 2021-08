Amazon Gaming Week: bomba LG, monitor gaming con sconti fino al 40%!

Prosegue la nostra rassegna dedicata alla Amazon Gaming Week, ed anche in questa occasione ci dedicheremo ai monitor da gaming, dal momento che il portale ha selezionato alcune ottime soluzioni a marchio LG, offrendovi così la possibilità di acquistare un ottimo prodotto per il gaming, con sconti che arrivan0 fino al 40%!

Tra le offerte del brand, quella che spicca maggiormente riguarda l’ottimo monitor LG 32GN650 Ultra Gear, adesso disponibile al prezzo di 299,99€ anziché di 499,00€ a seguito di uno sconto applicato del 40% di che vi farà risparmiare ben 199€. Senza ombra di dubbio, si tratta di un’ottima occasione per poter acquistare un monitor da gaming performante, e vista la sua notevole decurtazione di prezzo, in occasione della Amazon Gaming Week, vi consigliamo caldamente di non lasciarvelo scappare.

Dotato di un un design accattivante zero frame e un di un piedistallo a “V”, LG 32GN650 Ultra Gear vanta un display da 32 pollici QuadHD con una frequenza di aggiornamento a 165 Hz, in grado di garantire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, permettendovi di visualizzare più velocemente il fotogramma per fotogramma durante le vostre sessioni di giorno più frenetiche. Oltre a ciò, il monitor è dotato di tecnologia HDR con sRGB al 95% per restituire all’occhio immagini nitide, assicurandovi un coinvolgimento realistico nell’azione con colori puri e un contrasto di grande intensità.

Grazie alla tecnologia AMD Free Sync Premium di cui è dotato, questo meraviglioso monitor elimina i fastidiosi effetti di tearing e lo stuttering dello schermo e la latenza di input, rendendo meno frustranti e tediose le vostre sessioni di gioco. A ciò si aggiunge la funzione Dynamic Action Sync, che minimizza ulteriormente il ritardo delle immagini, e la funzione Cross Air, che migliora la precisione della mira negli FPS.

Ovviamente, come avrete modo di vedere, il monitor LG 32GN650 Ultra Gear, non è l’unico prodotto del brand ad essere in offerta per la Gaming Week di Amazon, motivo per cui, vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo, per scoprire quali tra i vari prodotti soddisfa meglio le vostre esigenze in fatto di gaming. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

