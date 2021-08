Amazon Gaming Week: crollano i prezzi dei monitor gaming MSI!

Prosegue la nostra rassegna dedicata alla Amazon Gaming Week, ed anche in questa occasione ci dedicheremo ai monitor da gaming, dal momento che il portale ha selezionato alcune ottime soluzioni a marchio MSI, offrendovi così la possibilità di acquistare un ottimo monitor per il gaming, risparmiando cifre che possono raggiungere anche i 300€!

Tra le offerte del brand, quella che spicca maggiormente riguarda l’ottimo monitor MSI Optix MPG341CQR, adesso disponibile al prezzo di 599,90€ anziché di 899,00€ a seguito di uno sconto applicato del 33% di che vi farà risparmiare ben 299,10€. Senza ombra di dubbio, si tratta di un’ottima occasione per poter acquistare un monitor da gaming performante, e vista la sua notevole decurtazione di prezzo, in occasione della Amazon Gaming Week, vi consigliamo caldamente di non lasciarvelo scappare.

Il monitor MSI Optix MPG341CQR è dotato di un display curvo da 34 pollici, costruito con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con un tempo di risposta di 1 ms. Il suo pannello di visualizzazione curvo del monitor da gaming MSI ha un raggio di curvatura di 1800R, progettato per garantirvi una migliore immersione nel gameplay e rilassare i vostri occhi. Grazie alla tecnologia HDR 400 di cui è dotato, il monitor MSI Optix MPG341CQR è in grado di produrre immagini con maggiori dettagli, con una gamma più ampia di colori e un aspetto più fedele alla visione dell’occhio umano rispetto ai monitor tradizionali.

Fra le tante caratteristiche elencate, questo incredibile monitor è dotato di controllo vocale integrato e di una webcam intelligente, per regolare e adattare facilmente le impostazioni del monitor a qualsiasi situazione di luminosità ed esigenza. Attraverso il software OSD Windows Gaming , o tramite app Android MSI Remote Display, potrete personalizzare impostazioni specifiche per diversi profili o giochi e regolare facilmente al volo, senza dover passare manualmente attraverso l’OSD analogico. Oltre a ciò, potrete provare a combinare tra le diverse modalità per trovare le impostazioni più adatte.

Ovviamente, come avrete modo di vedere, il monitor MSI Optix MPG341CQR, non è l'unico prodotto del brand ad essere in offerta per la Gaming Week di Amazon, motivo per cui, vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo, per scoprire quali tra i vari prodotti soddisfa meglio le vostre esigenze in fatto di gaming.

