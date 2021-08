Amazon Gaming Week: crollo di prezzi per memorie e SD Sandisk!

Dopo avervi segnalato le principali offerte del giorno, torniamo ad occuparci di Amazon Gaming Week e lo facciamo segnalandovi questa volta le occasioni relative a memorie e SD a marchio Sandisk, le quali anche loro rientrano in quella che è una delle iniziative di Amazon più apprezzate dalla comunità. Quindi, se avete bisogno di tanto spazio di archiviazione, questo è uno di quei momenti in cui bisogna fermare ciò che si sta facendo e sfruttare gli enormi crolli di prezzo prima che lo stock si esaurisca.

Una delle memorie che vogliamo segnalarvi è la microSDXC SanDisk Extreme da 512GB, la quale precipita da 219,99€ a soli 104,99€, che è uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico modello. Munita di adattatore SD, questa scheda vanta la classe di velocità UHS 3 (U3) V30, ossia quella che vi garantisce prestazioni elevate, richieste da smartphone o macchine fotografiche capaci di registrare video ad alta risoluzione e con un elevato bitrate.

La velocità in scrittura arriva fino a 90 Mb/sec, mentre in lettura si raggiungono i 160 Mb/sec, velocità che, come detto, vi permetteranno di accedere e trasferire dati pesanti in pochi minuti. Inoltre, la SanDisk Extreme è progettata per funzionare anche in condizioni estreme, dal momento che è impermeabile, resistente alle temperature critiche, agli urti e ai raggi X. Non dovrete quindi preoccuparvi di usarla con estrema cura nel momento in cui la spostate da un dispositivo all’altro. Con questa scheda di memoria, la gestione dei file sarà ancora più semplice, grazie all’app SanDisk Memory Zone, che potete scaricare tranquillamente dal vostro store. Se dovesse capitare poi di cancellare per sbaglio qualche file importante, sappiate che potrete recuperarlo con estrema facilità, grazie al software RescuePRO Deluxe incluso nella scheda.

Insomma, l’ennesima offerta imperdibile della Amazon Gaming Week ma, come se ciò non bastasse, non è l’unica della categoria, ed ecco perché in calce abbiamo raggruppato le migliori offerte a tema del noto produttore di memorie. Prima di passare oltre, però, vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!