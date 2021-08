Amazon Gaming Week: le migliori offerte su notebook, monitor e non solo!

Udite udite! Su Amazon tornano le offerte dell’ottima Amazon Gaming Week, l’ormai periodica tornata promozionale che, come saprete, vi offrirà l’occasione di acquistare tantissimi prodotti da Gaming a prezzi davvero imperdibili, con la possibilità di acquistare articoli come videogiochi, monitor, PC e, soprattutto, accessori delle migliori marche, tra cui non mancano le proposte di brand del calibro di Corsair, MSI e Razer!

Come sempre, la promozione avrà la durata di pochi giorni, con un termine previsto per domenica 29 agosto, giorno ultimo in cui gli appassionati di gaming potranno approfittare delle offerte del portale per accaparrarsi tutto l’occorrente per ampliare e potenziare la propria postazione di gioco. Inoltre, vi segnaliamo che per questa tornata Amazon ha introdotto una sfiziosa novità, che vi permetterà di vincere in modo del tutto gratuito un fantastico accessorio gaming a marchio Razer! Partecipare è semplicissimo, e non dovrete far altro che accedere ad un apposita pagina in cui inserire i vostri dati personali, entro e non oltre le 00:59 del 31 agosto 2021 per avere l’occasione di vincere uno dei premi in palio, che consisteranno in uno tra i seguenti prodotti: Razer Opus (2020), Razer Orochi V2, Razer Opus X Mercury, Razer Viper Ultimate Cyberpunk, Razer Anzu Round L.

Ripetiamo che il concorso è del tutto gratuito, e non occorrerà null’altro che il possesso di un account Amazon per poter partecipare, pertanto vi invitiamo ad approfittarne entro e non oltre i termini stabiliti, così da avere la possibilità di portarvi a casa uno tra i fantastici accessori messi in palio da Amazon e Razer.

Ovviamente, il concorso appena propostovi non è comunque l’unica occasione buona per interessarsi alla Amazon Gaming Week, ed infatti sono davvero moltissime le promozioni in corso, tant’è che, come da nostra buona abitudine, abbiamo pensato di segnalarvi tramite questo stesso articolo (che non mancheremo di aggiornare nei prossimi giorni), tutte, ma proprio tutte le offerte che Amazon sta dedicando al mondo del gaming, così che possiate consultarle comodamente e che possiate accedere rapidamente solo ai prodotti che più vi interessano. Al netto di ciò, il suggerimento è anche quello di consultare la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, nonché la sezione speciale dedicata proprio alla Gaming Week dove, già a partire dalle prossime ore, potreste imbattervi in alcune offerte “sfuse” relative a singoli prodotti, i cui prezzi – ne siamo certi – vi permetteranno di portarvi a casa degli affari non da poco!

Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!