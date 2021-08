Amazon Gaming Week: Lenovo Legion con Ryzen 7 e RTX 2060 scontato di 250€!

Gli appassionati del videogioco troveranno sicuramente interessanti le offerte dell’Amazon Gaming Week, e dunque rappresenta un’ottima occasione di risparmio per tutti coloro interessati ad acquistare prodotti adibiti al gaming come monitor, mouse, tappetini e tanto altro ancora. L’iniziativa di Amazon termina ufficialmente il prossimo 29 agosto e in questo articolo vogliamo segnalarvi la presenza di uno sconto dedicato ad uno dei migliori notebook Lenovo.

Il nome del portatile da gaming in questione è Lenovo Legion 5, in particolare il modello 15ARH05H. Si tratta di un dispositivo capace di garantire ottime prestazioni, ed è dunque in grado di riprodurre tutti i videogiochi moderni ad una buona risoluzione e, soprattutto, ad un frame-rate ragionevole. Originariamente venduto a 1.249,00€, ora è acquistabile a “soli” 999,00€, a seguito di uno sconto del 20% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 250,00€!

Per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, questo prodotto vanta un processore AMD Ryzen 7 4800H abbinato a 16 GB di memoria RAM (2 x 8 GB) a 3200 MHz e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD M.2 PCIe. A tutto ciò, si aggiunge anche una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 con 6 GB di RAM dedicati GDDR6, che gestisce un display da 15.6 pollici con risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel) a 120 Hz.

Il Lenovo Legion 5 unisce prestazioni di altissimo livello ad un design essenziale e compatto, per poter consentire ai suoi futuri possessori di spostarlo in qualsiasi luogo, senza troppi grattacapi visto che può essere alloggiato in qualsiasi zaino con scomparto per notebook. E poi, per quanto riguarda il comparto connettività, garantisce il pieno supporto a tutti gli standard presenti sul mercato, come le porte USB-A 3.1, Ethernet, USB-C 3.1 (DisplayPort) e HDMI.

Insomma, stiamo parlando di un articolo eccellente sotto tutti i punti di vista, ideale per chi vuole un notebook compatto e prestante. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in promozione per l’Amazon Gaming Week, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, in modo tale da trovare quello che meglio si addice alle vostre richieste.

