Amazon Gaming Week: notebook gaming HP OMEN con NVIDIA GeForce RTX 2060 ad un prezzo bomba!

Dopo aver visto le varie offerte del giorno presenti nei vari store, torniamo a parlare nuovamente delle offerte proposte da Amazon per la sua iniziativa Gaming Week. La promozione in questione include tantissime soluzioni per il gaming, tutte a prezzi davvero convenienti, proponendo numerosi prodotti in grado di offrire un’esperienza di gioco mozzafiato, a prestazioni decisamente elevate.

Tra i tantissimi prodotti in offerta, figura l’ottimo notebook da gaming HP OMEN 15-ek0000sl che normalmente viene venduto al prezzo 1.699,99€ ma, grazie alla promozione Amazon, potrete risparmiare ben 250€, pagandolo 1.449,99€, una cifra più che ragionevole per una soluzione da gaming di questo livello, che siamo sicuri, saprà soddisfare i gamer più esigenti.

Questo splendido notebook perfetto per il gaming, racchiude prestazioni incredibilmente potenti in un design straordinario. Il notebook HP OMEN 15 dispone di un potente processore Intel Core i7-10750H, abbinato a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Inoltre vanta un display antiriflesso da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 144hz, perfetta per i videogiocatori che cercano la massima fluidità, la quale potrete raggiungerla nella stragrande maggioranza dei titoli grazie alla potente scheda video Nvidia RTX 2060 con 6 GB di memoria dedicata all’interno di uno chassis compatto.

Grazie alla soluzione termica Tempest Cooling Technology, la temperatura del sistema sarà sempre ottimale, anche nelle fasi di gioco più intense. Le prese d’aria disposte sui tre lati e la ventilazione a cinque vie garantiscono stabilità e prestazioni ottimali anche quando il gioco si fa più duro. Inoltre, grazie all’OMEN Command Center, potrete personalizzare e ottimizzare ogni singolo aspetto del vostro PC, dai controlli delle prestazioni alla tastiera a seconda delle vostre esigenze. Oltre a ciò, effettuare un upgrade è facilissimo e grazie alla ricca serie di porte a vostra disposizione,

Un dispositivo che riesce a soddisfare le aspettative di chiunque, ma non è l’unico pc da gaming valido ad essere in offerta, motivo per cui di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire tutti i modelli disponibili e scegliere quello che riteniate possa fare al caso vostro. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che è partita la Amazon Gaming Week.

