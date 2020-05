Apple Watch Serie 5: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Bellissimo e stiloso, Apple Watch Serie 5 è l’attuale punto di riferimento del mercato degli smartwatch. Un mercato, oggi come oggi, incredibilmente vasto e capace di adattarsi alle innumerevoli esigenze dei propri utenti che, ovviamente, potrebbero essere alla ricerca di un dispositivo economico, così come di una batteria più performante o di uno schermo più luminoso. Una situazione che, nell’arco di appena un paio di anni, ha portato alla nascita di una moltitudine di dispositivi, tutti accomunati da una caratteristica: inseguire la popolarità di Apple, forte non solo del suo nome e di uno dei marchi di punta del mercato (parliamo ovviamente di iPhone), ma anche di sempre maggior credito per ciò che concerne i suoi altri settori di investimento tra cui, ovviamente, quello degli smartwatch.

Arrivato alla fine dello scorso anno, Apple Watch Serie 5 è uno dei smart watch più desiderati di questo 2020. In cima alle classifiche di ricerca di Google da parte di utenti che, ovviamente, cercano di accaparrarselo al prezzo più conveniente.

Caratterizzato dall’introduzione di uno schermo Always On, Serie 5 integra GPS assistito da GLONASS e Galielo e nella variante Cellular offre anche il supporto alla connessione LTE. Disponibile nelle varianti da 40 o 44mm, rispettivamente un display OLED da 1,57’’ e uno da 1,78’’, è uno smrt watch dotato di diverse tipologie di sensori, tale da offrire un tracciamento completo dell’attività motoria, oltre a permettere di rilevare il battito cardiaco in maniera continuativa con tanto di funzionalità ECG. Un alleato eccezionale per la vita di tutti giorni che, grazie ai nostri “cacciatori di sconti”, vi proponiamo oggi a prezzo scontato grazie ad alcuni dei principali shop online, ognuno dei quali vi offrirà una diversa variante all’acquisto, sia per ciò che concerne il prezzo proposto che per l’eventuale aggiunta di accessori in omaggio. In questo modo, potrete confrontare i prezzi proposti in rete ed effettuare l’acquisto al prezzo più conveniente tra quelli disponibili!

Prezzi e store disponibili

