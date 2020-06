Borderlands 3 e tanti altri titoli 2K in sconto fino all’83% su GamersGate!

Su GamersGate sono attualmente in offerta numerosi titoli 2K con sconti che arrivano fino all’83%. Tra di essi possiamo trovare sia veri e propri capolavori, come Civilization 6, i vari BioShock e XCOM 2, che anche qualche titolo più adatto al grande pubblico, come ad esempio NBA 2K20 e WWE 2K20. Piatto forte del lungo elenco di offerte è in ogni caso Borderlands 3, con il titolo di Gearbox che è al momento acquistabile nelle sue varie edizioni con ben il 50% di sconto su GamersGate.

Di seguito le offerte sui titoli 2K più interessanti attualmente in corso su GamersGate:

Oltre ai giochi dell’elenco precedente sono attualmente in offerta su GamersGate con sconti fino all’83% anche numerosi altri titoli 2K, come ad esempio NBA 2K Playgrounds 2, Sid Meier’s Civilization Beyond Earth e molti altri ancora. Nel caso in cui siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli il nostro consiglio è quello di fare in fretta: tali offerte saranno infatti valide solamente fino al prossimo 4 luglio 2020. Potete trovare tutti i titoli 2K ora come ora in sconto su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto.

