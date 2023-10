Migliori borracce termiche (ottobre 2023)

Le borracce termiche sono un elemento utilissimo da portare sempre con sé, non solo durante una lunga passeggiata o un viaggio, ma anche per riuscire ad idratarci in ogni momento della giornata: sono fondamentali durante l'allenamento in palestra, mentre andiamo in bici, facciamo un'escursione in montagna oppure sul posto di lavoro, con la nostra bevanda preferita oppure della semplice acqua mantenuta a una temperatura ottimale. Inoltre, ed è un dato che non si può proprio sottovalutare, ci aiutano ad eliminare le bottigliette di plastica e, di conseguenza, a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti.

In quest’ultimo aggiornamento di ottobre 2023 abbiamo aggiornato le descrizioni delle borracce già presenti e abbiamo aggiunto la Steel Bottle, la più venduta su Amazon.

Come già avvenuto in altri articoli di questo genere, abbiamo scelto vari prodotti che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e, naturalmente, buone caratteristiche tecniche. Ad ogni modo, non vogliamo trattenervi oltre, quindi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori borracce termiche del 2023.

Acquistando uno dei modelli presenti in questo articolo, avrete la sicurezza di portare a casa una borraccia termica in grado di mantenere fresche e dissetanti le vostre bevande. Inoltre, per rendere l’acquisto il più semplice possibile, abbiamo fatto in modo che gli articoli suggeriti siano reperibili sui principali store, quindi avrete anche la massima garanzia qualora si verificasse un problema con la spedizione o di qualsiasi altro tipo.

A questo punto, prima di indirizzarvi alla lettura nostra ampia guida e alla lista di articoli che abbiamo stilato, vi ricordiamo che accanto a ogni prodotto si trova un link all’acquisto che vi ripoterà su Amazon o eBay. Adesso mettetevi comodi per leggere la nostra selezione delle migliori borracce termiche sul web!

Come scegliere la migliore borraccia termica?

Dopo avervi segnalato quali sono le migliori borracce termiche, riteniamo giusto e doveroso elencarvi i fattori più importanti da considerare durante l’acquisto, onde evitare il rischio di portarsi a casa una soluzione che non si adatti alle vostre esigenze. Fortunatamente, i fattori da tenere d’occhio sono pochi, ma fondamentali per poter garantirvi la massima freschezza. Le borracce termiche sono progettate per mantenere la temperatura di una bevanda per diverse ore o giorni. Non si tratta solo di mantenere calda una bevanda calda, ma anche di mantenere fredda l'acqua se si tratta di una bevanda fresca.

Quali materiali scegliere?

Affinché una borraccia termica possa mantenere inalterata la temperatura a lungo, è bene evitare una camera interna realizzata in plastica, che inoltre può andare facilmente incontro all’usura. Meglio optare per una borraccia isotermica in acciaio inox priva di bpa, poiché più resistente anche agli urti più violenti ed è semplice da pulire e igienizzare. Un altro materiale comune è l’alluminio, economico e più leggero rispetto all’acciaio e di conseguenza anche molto meno resistente rispetto ad altri prodotti.

Una borraccia termica ha la forma di una comune bottiglia e generalmente viene realizzata in metallo, solitamente acciaio inox o alluminio. Al suo interno, però, a differenza delle comuni borracce, presenta un doppia parete, in alcuni casi anche tripla. Il vuoto tra le varie intercapedini inibisce la conduzione di calore sia verso l’esterno, sia verso l’interno. Inoltre, questa tipologia di borraccia è dotata di una guarnizione sottovuoto per garantire l’isolamento termico il più a lungo possibile. Alcuni modelli sono in grado di mantenere costante la temperatura della bevanda contenuta anche fino a 12 ore per le bevande calde e fino a 24 ore per quelle fredde, una durata ideale per chi volesse utilizzarla durante un’escursione, ad esempio.Bisogna specificare che in commercio esistono anche modelli specifici per bevande calde o fredde, quindi è necessario prestare attenzione alle specifiche tecniche del prodotto prima di acquistarlo.

Qual è il diametro dell'imboccatura ideale?

Anche il diametro dell'imboccatura del collo rappresenta un fattore da non sottovalutare nella scelta di una buona borraccia termica, in quanto questo è pensato non solo per agevolare la possibilità di bere, ma anche per inserire cubetti di ghiaccio senza particolari difficoltà e per pulirla facilmente in modo tale da raggiungere anche gli angoli più nascosti. Le tipologie di imboccature per una borraccia termica sono:

A scatto : da queste apertura fuoriesce il beccuccio da cui bere o versare il liquido, un modello perfetto per le bottiglie thermos da caffè, molto spesso provviste anche di un tappo ad avvitamento aggiuntivo.

: da queste apertura fuoriesce il beccuccio da cui bere o versare il liquido, un modello perfetto per le bottiglie thermos da caffè, molto spesso provviste anche di un tappo ad avvitamento aggiuntivo. Ad avvitamento: si tratta dell'apertura standard, tipica di borracce e bottiglie. Si tratta in effetti della soluzione più pratica e anche più efficace;

Quali sono la durata e l'igiene ottimali?

Le borracce termiche vanno incontro facilmente ad urti violenti e graffi, motivo per il quale è di fondamentale importanza sceglierne una realizzata con materiali di alta qualità, cosicché possa durare a lungo e accompagnarvi nello sport e nelle giornate fuori casa per molti anni. È altrettanto importante che risulti semplice da pulire, per ottenere la massima igiene possibile. Deve quindi avere una bocca abbastanza larga, in modo da poter raggiungere anche gli angoli più nascosti, e possibilmente deve essere lavabile anche in lavastoviglie.

Quanto sono importanti facilità di apertura e chiusura?

A giocare un ruolo fondamentale nella scelta di una borraccia termica di ottima qualità e resa, è la presenza di un tappo a chiusura ermetica, a vite, in modo tale da mantenere costante la temperatura a lungo nel tempo e che il sapore rimanga inalterato nel tempo.

Qual è il miglior isolamento termico?

Dato che stiamo parlando di prodotti che devono mantenere la temperatura del liquido inserito, valutare la rispettiva capacità di isolamento è più che importante. Questa caratteristica dipende strettamente dal numero di intercapedini nella parete della borraccia e, ovviamente, può variare di molto i tempi di conservazione. Generalmente, quando si parla di borracce termiche di buona qualità come quelle inserite nel nostro articolo, la media di conservazione per una bevanda calda è di circa 10/12 ore mentre per quelle fredde si toccano addirittura le 24 ore. Ma, in modo facile e veloce, come potete valutare questa informazione in maniera rapida e intuitiva? I prodotti sono generalmente divisi in borracce con:

Doppio strato : in questo caso si tratta di articoli con due pareti con vuoto d’aria in grado di trattenere il calore all’interno della bottiglia ed evitare che la temperatura esterna influenzi eccessivamente quella interna;

: in questo caso si tratta di articoli con due pareti con vuoto d’aria in grado di trattenere il calore all’interno della bottiglia ed evitare che la temperatura esterna influenzi eccessivamente quella interna; Triplo strato: parete a tre strati, quindi con doppia intercapedine e doppio vuoto, maggiormente efficace rispetto ai modelli a doppio strato sia per bevande fredde sia per bevande calde. Ovviamente queste borracce richiedono un budget maggiore;

Quale capacità scegliere?

La capienza della borraccia, espressa in millilitri, vi consente di sapere la quantità di bevanda che potrete portare con voi, nel corso della giornata. Lo standard, generalmente, varia tra 500, 750, 1000 e addirittura 2.200 ml. La differenza in questi prodotti non è oggettiva ma strettamente soggettiva, ovvero dipende dalle vostre specifiche necessità e dalla tipologia di utilizzo che vorrete farne.

Ovviamente, dovendo stare solo qualche ora fuori casa, puntare su un modello da 500 ml o 700 ml può essere un'idea migliore poiché si tratta di borracce meno pesanti e di conseguenza più facilmente trasportabili. Le più capienti, invece, sono decisamente più ingombranti, ma vi permetteranno di portare con voi più acqua o bevande da mantenere alla temperatura giusta nel corso di tutta la giornata.