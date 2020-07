Cominciano i Summer Days da Unieuro!

Da Unieuro è tempo di Summer Days, e questo vuol dire super sconti su tantissimi prodotti con consegna gratuita, con agevolazioni per i finanziamenti! Infatti fino al 23 luglio ci saranno dei succosi sconti riguardanti smartphone, elettrodomestici di qualsiasi tipo e numerosi accessori per la casa, e come se non bastasse in caso di finanziamento la prima rata è fissata a settembre, con Tasso Zero sulle prime 10. Il tutto però valido solo fino al 23 luglio, quindi non fatevi sfuggire questa promozione!

Fra tutte queste super offerte vogliamo segnalarvi nello specifico quella riguardante il tv Samsung Q90R 2019 da 65 pollici che potrà essere vostro a 1.999,00€ contro i 3.668,00€, ed in più in omaggio sono comprese anche un paio di auricolari Galaxy Buds+! Questo smart tv sarà in grado di cambiare completamente l’aspetto di una stanza, ed inoltre è perfettamente in grado di rappresentare le immagini in maniera straordinaria grazie alla direct full array 16x che migliora le immagini combinata al processore quantum 4K che ottimizza in tempo reale le prestazioni in base ai contenuti. Inoltre questo televisore è stato realizzato con la tecnologia ultra view angle, in modo da ottenere colori vividi e vibranti anche osservando lo schermo dalle angolazioni più laterali. La feature che si apprezza maggiormente di questo incredibile televisore è comunque il fatto che una volta spento, grazie ai suoi bordi super sottili, si integra perfettamente con l’ambiente andando a mimetizzarsi con la stanza attraverso la riproduzione di fantasie astratte, informazioni come data oppure orologio o tramite una galleria di immagini personalizzabili.

Le Offerte comprese nei Summer Days di Unieuro sono molte, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa in modo da poter trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. In ultimo, prima di farvi perdere fra la moltitudine di offerte estive di Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

