Dying Light 2 Stay Human: dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunghissima attesa finalmente anche Dying Light 2 Stay Human ha una sua data di lancio. Il prossimo 7 dicembre potremo infatti finalmente mettere le mani sopra l’attesissimo titolo di Techland su PS4, PS5, Xbox e PC. Mancano quindi ancora parecchi mesi al lancio del titolo, ma l’attesa può fin da ora essere ingannata prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando Dying Light 2 Stay Human presso diversi rivenditori, come ad esempio da GameStop, sarà poi possibile ottenere anche un ricco bonus preorder colmo di oggetti digitali e che prende il nome di Reload Package. Al suo interno saranno presenti un costume, una skin per arma e una skin per il parapendio. Un trittico di oggetti bonus, perfetto per distinguersi fin da subito in Dying Light 2 Stay Human.

Standard Edition

Come al solito si tratta dell’edizione migliore per tutti coloro che vogliono immergersi in Dying Light 2 Stay Human al minor prezzo possibile. Se volete solo giocare e non necessitate di fronzoli la Standard Edition è la versione del gioco che fa per voi.

Deluxe Edition

Volete gettarvi in Dying Light 2 Stay Human nel modo più completo possibile? A fare per voi è allora la Deluxe Edition del gioco che, oltre ovviamente al titolo base, contiene il primo DLC narrativo, dei talismani esclusivi per arma, delle skin e costumi e tutta una serie di contenuti digitali extra come artbook, colonna digitale e addirittura un fumetto. Che volere di più?

Collector’s Edition

Se volete celebrare al massimo l’attesissima opera di Techland a venire in vostro soccorso è la Collector’s Edition di Dying Light 2. Al suo interno, oltre a quanto contenuto nelle precedenti edizioni, saranno presenti anche un artbook fisico, una steelbook, la mappa di gioco, delle cartoline, degli adesivi, una torcia UV e, infine, una bellissima statuetta con tanto di lampada. Insomma, un’edizione parecchio ghiotta, perfetta per i fan più accaniti di Dying Light 2.

