eDreams: sconti fino a 80 euro per viaggiare dove e quando vuoi!

Vi segnaliamo l’avvio di una fantastica promozione sul portale di viaggi eDreams che, a partire da oggi, e fino alla fine della settimana (19 luglio 2020), ci propone ben due offerte a supporto delle nostre imminenti vacanze estive… e non solo!

Grazie ad eDreams, infatti, potremo usufruire del coupon sconto SUMMER, che vi darà la possibilità di risparmiare 25 euro o 80 euro a seconda che scegliate di acquistare un volo (acquisto minimo 400 euro) o la combinazione volo + hotel (acquisto minimo 1.050 euro). Si tratta di un’occasione ottima per risparmiare qualcosa in occasione delle vacanze estive o, perché no, in vista dei primi viaggi invernali. Acquistando oggi, infatti, avrete l’opportunità di risparmiare un bel po’, specie se state progettando un viaggio in famiglia o con un gruppetto di amici, la qual cosa porterebbe la prenotazione a raggiungere cifre non proprio accessibili.

Grazie all’offerta eDreams, invece, potrete organizzare il vostro viaggio con un vantaggio in più, senza contare l’ampia rosa di voli su cui il portale offre l’opzione di riprenotazione gratuita, sicché potrete serenamente slittare i vostri viaggi in virtù di imprevisti o cambi di disponibilità dell’ultimo minuto.

N.B. Per usufruire correttamente del volo, ricordati di utilizzare il codice sconto SUMMER al momento della prenotazione! L’offerta scadrà il 19 luglio 2020.

» Clicca qui per prenotare il tuo viaggio a prezzo scontato con eDreams! «

